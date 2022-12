পশ্চিম মেদিনীপুরে চন্দ্রকোনা বিডিও অফিসে নাম বাদ দিতে আবেদন জমা

চন্দ্রকোনা, 14 ডিসেম্বর: আবাস যোজনায় উলটপুরাণ ! আবাস যোজনার তালিকায় নাম উপপ্রধান থেকে পঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির পরিবারের সদস্যদের । তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে বিডিও অফিসে গিয়ে লিখিত আবেদন জমা দিলেন উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্য । এ নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা (Application for removing name from Pradhan Mantri Awas Yojana list in Chandrakona Paschim Medinipur) ৷

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা 2 নং ব্লকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে আবেদন জমা পড়েছে। ব্লকের ভগবন্তপুর 1 নং গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান ইকবাল সরকারের পাকা বাড়ি আছে ৷ 2017-18 সালের আবাস যোজনার তালিকায় নাম উঠেছিল উপপ্রধানের ৷ এবার আবাস যোজনাতে নাম এসেছে তাঁর ৷ তাই তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে চন্দ্রকোনা 2 নং ব্লকের বিডিও অফিসে গিয়ে লিখিত আবেদন জানালেন ইকবাল সরকার । তিনি জানালেন 2017-18 সালে আবাস যোজনায় তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হয়েছিল ৷ তখন তাঁর মাটির বাড়ি ছিল ৷ এখন পাকা বাড়ি হওয়ায় তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন ৷ যাঁরা বাড়ি পাওয়ার যোগ্য, তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করা হোক, বলেও জানান তিনি ৷

অন্যদিকে ব্লকের বান্দিপুর 2 নং গ্রামপঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য তথা বান্দিপুর 2 নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অসীম হাজরা, তাঁর মা বিজলা হাজরা ও দাদা আনন্দ হাজরার নাম রয়েছে আবাস যোজনার তালিকায় । ইতিমধ্যে তাঁদের পাকা বাড়ি হয়েছে ৷ তাই তালিকা থেকে মা ও দাদার নাম বাদ দিতে লিখিত আবেদন নিয়ে চন্দ্রকোনা 2 নং ব্লক বিডিও অফিসে হাজির খোদ পঞ্চায়েত সদস্য অসীম হাজরা ৷ উপপ্রধানের মতোই পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি, 2018 সালে যখন এই তালিকা হয়েছিল, তখন তাঁদের মাটির বাড়ি ছিল ৷ মাঝে ক'টা বছর পেরিয়ে এখন পাকা বাড়ি রয়েছে । কিন্তু তালিকায় মা ও দাদার নাম থাকায় তাঁদের সহমতেই বিডিও অফিসে লিখিত আবেদন জমা দিলেন তিনি ৷

এদিকে তৃণমূলের উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যের বিডিও অফিসে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জমা দেওয়াকে কটাক্ষ করে বিজেপি ৷ এ বিষয়ে বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক সুদীপ কুশারি বলেন, "যখন লিস্ট হয়েছিল তখন বাড়ি চুরি করার জন্য নিজেদের নাম তালিকায় ঢুকিয়ে ছিল । এখন সাধু সাজার জন্য ওই আবেদন করেছে । কিন্তু মানুষ জানে কে চোর আর কে সাধু ।" যদিও এই ঘটনায় কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি চন্দ্রকোনা 2 নং ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা ৷

