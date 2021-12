দুর্গাপুর, 14 ডিসেম্বর : সোমবার দুর্গাপুরের মেয়র পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বর্ষীয়ান দিলীপ অগস্থি (Dilip Agasty steps down as Durgapur municipal corporation mayor on Monday) ৷ তাঁর পদত্যাগের পর নতুন মেয়র কে হবেন, তা নিয়ে জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে ৷ সেই ইস্যুতেই মঙ্গলবার জরুরি বৈঠকে বসেছিল পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল (West Burdwan district Trinamool Congress arranges an emergency meeting) । পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি বিধান উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এদিন একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় আসানসোলের পাঁচগাছিয়ায় তাঁর দলীয় কার্যালয়ে। বিধান উপাধ্যায় ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূলের রাজ্য নেতা ভি শিবদাশন দাশু-সহ দুর্গাপুর নগর নিগমের সমস্ত কাউন্সিলর ও জেলার নেতৃত্ব।

কে হবেন দুর্গাপুরের মেয়র, তা নিয়ে আলোচনা হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ একথা জানান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধান উপাধ্যায়। আগামী ২১ ডিসেম্বর নতুন মেয়র শপথ নেবেন বলে জানান তিনি। দিলীপ অগস্থির পদত্যাগের কারণ হিসেবে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। একাধিক দলবিরোধী অভিযোগও ছিল তাঁর বিরুদ্ধে।

কে হবেন দুর্গাপুরের নতুন মেয়র? জরুরি বৈঠকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল

যদিও বিধান উপাধ্যায় সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তাঁর মতে, "উনি ভাল মানুষ ছিলেন, শারীরিক কারণেই অব্যহতি নিয়েছেন।" নতুন মেয়র হিসেবে ডেপুটি মেয়র অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়ের নাম শোনা গেলেও, বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন বিধানবাবু। তাঁর দাবি দলের শীর্ষ নেতৃত্বই সব ঠিক করবেন।