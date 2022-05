দুর্গাপুর, 16 মে : কেন্দা এরিয়ার সিঁদুলি ওসিপি বা খোলামুখ খনির সম্প্রসারণের কাজ শাসক দলের পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর সঙ্গে থাকা কয়েকজন বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে (TMC Allegedly Stops Mining Expansion Work at Kenda Paschim Bardhaman) । সিঁদুলি কোলিয়ারির ম্যানেজার বিনয় কুমার তিওয়ারি অভিযোগ করেন, চলতি মাসের 12 তারিখ রাতে প্রধান ও তাঁর দলবল এসে কাজ বন্ধ করে দেন । যেখানে খনির সম্প্রসারণের কাজ চলছিল, সেখানে তৃণমূলের পতাকা বসিয়ে দেন তাঁরা । এই বিষয়ে পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড (ECL Files Complaint in this Issue) ৷

খান্দরা পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামলেন্দু অধিকারী বলেন, "2021-এ এই খনি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হলেও ইসিএল কর্তৃপক্ষ স্থানীয়দের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি । তাই গ্রামের বাসিন্দারা সিঁদুলি বাঁচাও কমিটি গঠন করে । 15 দফা দাবি জানানো হলেও, তার যথাযথ উত্তর মেলেনি । এখানে কোনও ভাবেই ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আন্দোলন হয়নি । আমার নামে থানায় অভিযোগ হয়েছে, এমন কথা আমি এখনও জানি না ।"

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই শিল্পে যাতে বন্ধ না হয়, তার জন্য কড়াবার্তা দিতে শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Bengal CM Mamata Banerjee) । কিন্তু অন্ডালের সিঁদুলিতে খনি সম্প্রসারণের কাজ এভাবে শাসকদলের পতাকা পুঁতে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বিপাকে ইসিএল কর্তৃপক্ষ । বর্ষা আসার আগেই কাজ শেষ করতে না পারলে বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থা বলেও ইসিএল সূত্রে খবর । তবে খনি সম্প্রসারণের আগে এই খনির আশেপাশের বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের কাজও সম্পন্ন করা প্রয়োজন । তা না হলে স্থানীয়দের ক্ষোভ বাড়ছে ।

