আসানসোল, 14 ডিসেম্বর: আসানসোলে শুভেন্দু অধিকারীর শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে 3 জনের মৃত্যু (3 died by stampede at Suvendu Adhikari programme in Asansol) ৷ দুর্ঘটনার পর থেকেই শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী তরজা ৷ এরইমধ্যে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুধীর কুমার নীলকান্তম (Sudheer Kumar Neelakantam) বিতর্ক উসকে দিয়ে জানান, বুধবার আসানসোলের রামকৃষ্ণ ডাঙাল এলাকায় বিরোধী দলনেতার শিবচর্চা এবং কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের কোনও অনুমতিই নেওয়া হয়নি ৷ যদিও অনতিপরেই টুইটে পুলিশের থেকে নেওয়া স্থানীয় কাউন্সিলরের অনুমতি পত্র টুইটে প্রকাশ করেন শুভেন্দু, সেইসঙ্গে এদিনের অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশও করেন তিনি (Suvendu Adhikari Condolences over Asansol stampede tragedy) ৷

এক শিশু-সহ 3 জনের মৃত্যুর ঘটনার পর এদিন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এই অনুষ্ঠানের কোনওরকমের অনুমতি নেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয় শুভেন্দু অধিকারী এই অনুষ্ঠানে আসবেন সেই তথ্য পুলিশকে জানানো হয়নি। পুলিশ সোশাল মিডিয়া থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করে সেখানে গিয়েছে। পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে এবং এই ঘটনার পিছনে যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পালটা শুভেন্দু পুলিশের থেকে নেওয়া কাউন্সিলর চৈতালি তিওয়ারির অনুমতিপত্র টুইটে প্রকাশ করেন ৷ পরবর্তীতে আরেকটি টুইটে তাঁর অনুষ্ঠানে বরাদ্দ পুলিশি ব্যবস্থার প্রশংসা করেন বিরোধী দলনেতা ৷ শুভেন্দু লেখেন, "আমি যখন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলাম স্থানীয় পুলিশের ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক ছিল ৷ কাউন্সিলর চৈতালি তিওয়ারির আবেদন মেনে অনুষ্ঠানে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ আমি এ বিষয়ে যখন উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি তারা জানায়, আমি বেরিয়ে আসার পরেই দুর্ভাগ্যজনক এই ঘটনা ঘটে ৷ আমি বেরিয়ে আসের সঙ্গে সঙ্গেই মোতায়েন পুলিশকর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ৷ এমনকী সিভিক ভলান্টিয়ারদেরও ওই এলাকা ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷"

শুভেন্দু আরও লেখেন, "এই ঘটনায় আমি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করছি না ৷ ভয়ংকর ঘটনাটি না-ঘটলেই পারত ৷ মৃত্যু এবং আহত হওয়ার ঘটনা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক ৷" দুর্ঘটনার পর পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস অরুন প্রসাদ জানিয়েছেন, আহতদের চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি মৃতদের যদি ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়, সে বিষয়েও সরকারি স্তরে আলোচনা চলছে।