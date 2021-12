দুর্গাপুর, 20 ডিসেম্বর : পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য বাবা ৷ কিন্তু হার্টের জটিল অসুখে বর্তমানে টোটো চালাতে অপারগ তিনি ৷ তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই টান পড়েছে হাঁড়িতে ৷ সংসারের এমন কঠিন সময় মুশকিল আসান হয়ে উঠল পঞ্চম শ্রেণীতে পঠনরত একমাত্র ছেলে ৷ বই-খাতা ফেলে টোটো চালিয়ে সংসারের হাল ধরেছে পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল ব্লকের রামচন্দ্র প্রসাদের ছেলে আশুতোষ শাহ (student of class five drives toto to raise money for his father treatment) ৷

গত পাঁচ মাস ধরে টোটো চালিয়ে সংসারের হাল ধরার পাশাপাশি বাবার চিকিৎসারও খরচ চালাচ্ছে পঞ্চম শ্রেণীর আশুতোষ ৷ তবে সম্প্রতি রামচন্দ্রবাবুর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে অন্ডালের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (A voluntary organization come up to help Ramchandra Prasad and his family) ৷ রামচন্দ্রবাবুর হৃদযন্ত্রের চিকিৎসার খরচ জোগানোর পাশাপাশি আশুতোষের পড়াশুনার খরচ চালাচ্ছে তারা ৷

সংস্থার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন এলাকাবাসীরা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক সদস্যের কথায়, ‘‘বাচ্চার পড়াশোনার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছি আমরা ৷’’ পাশাপাশি ওই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে রামচন্দ্রবাবুর হার্টের চিকিৎসা হবে বলেও জানান তিনি। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানোর পর প্রশাসনও ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে বলে দাবি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির ৷