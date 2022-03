আসানসোল, 15 মার্চ : বাবা শত্রুঘ্ন সিনহার সঙ্গে মেয়ে সোনাক্ষীকে একাধিক অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে ৷ এবার তাঁকে দেখা যাবে বাবার হয়ে প্রচার করতে আসানসোলে ৷ অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা বাবার হয়ে প্রচারে আসানসোলে আসতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে (Sonakshi to Campaign with Shatrughan Sinha in Asansol) ৷ সোনাক্ষী ও শত্রুঘ্ন সিনহার সম্পর্ক যে খুবই মধুর, তা তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই বোঝা যায় ৷ বাবা-মেয়ের সম্পর্কের রসায়ন ভোটের ময়দানেও দেখা যাবে এবার ৷

আগামী এপ্রিল মাসের 12 তারিখে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন । আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন চিত্র অভিনেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শত্রুঘ্ন সিনহা (Asansol TMC Candidate Shatrughan Sinha) ৷

তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর শত্রুঘ্ন সিনহা আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার বাঘিনী (Tigress of Bengal) বলে টুইট করেন ৷ তিনি লেখেন, ‘আমাদের নিজস্ব, বাংলার বাঘিনী, চেষ্টা, পরীক্ষিত, সফল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার আমন্ত্রণ ভাগ করে নিতে পেরে খুশি ৷ আমি হ্যাশ ট্যাগ তৃণমূল-এ যোগ দিয়েছি । একজন মহান মহিলা, সত্যিকার অর্থে জনগণের মহান নেতা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গতিশীল নেতৃত্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব ৷’

ইতিমধ্যেই শত্রুঘ্ন সিনহার (Shatrughan Sinha) সমর্থনে আসানসোলজুড়ে দেওয়াল লেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী রবিবার থেকেই প্রচারের ময়দানে দেখা যেতে পারে এই বলিউড অভিনেতাকে । রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে । যতদূর জানা যাচ্ছে ওই দিন আসানসোল রবীন্দ্রভবনে কর্মিসভা করবেন তিনি ।

এরই মাঝে আসানসোলজুড়ে তাঁকে ঘিরে একটা বহিরাগত তত্ত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বহিরাগত তকমা দিয়েছিল তৃণমূল ৷ এবার সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে জোরালো প্রচার শুরু করতে চাইছে পদ্মশিবির । ঠিক তখন শত্রুঘ্ন সিনহা চাইছেন, আসানসোলে পড়ে থেকে বহিরাগত আক্রমণ সামলাতে ।

আসানসোলের ভোটে দায়িত্বে থাকা রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, "এই আসনে শত্রুঘ্ন সিনহার জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা । শত্রুঘ্ন সিনহা এবং তার কন্যা সোনাক্ষীর থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে ।"

বাবার হয়ে প্রচারের জন্য বাড়তি সময় আসানসোলে কাটাতে পারেন সোনাক্ষী (Shatrughan Sonakshi to Campaign Together) । মলয়বাবু আরও জানিয়েছেন, রবিবার কর্মিসভা থেকে প্রচার শুরু হলেও পরবর্তীতে একাধিক রোড শো, পদযাত্রায় যোগ দেবেন শত্রুঘ্ন সিনহা ৷ এর মধ্যে একাধিক জনসভায় এবং প্রচার কর্মসূচিতে শত্রুঘ্নর সঙ্গে থাকার কথা তাঁর কন্যার ।

উল্লেখ্য, 2019 লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল কেন্দ্র থেকে জয় পেয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়। দ্বিতীয়বারের জন্য আসানসোল থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয় । কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর পদ পেয়েছিলেন তিনি। বাবুল সুপ্রিয় পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ করেন সাংসদ পদ থেকেও । বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন ৷ ফলে ওই লোকসভা আসনটি সাংসদ শূন্য হয় পরে। তাই এই উপনির্বাচন হতে চলেছে ।