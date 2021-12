দুর্গাপুর, 24 ডিসেম্বর: দুর্গাপুর নগর নিগমের নতুন মেয়র হলেন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় । দুর্গাপুর নগর নিগমের ইতিহাসে প্রথম মহিলা হিসাবে এই দায়িত্ব পেলেন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় । শুক্রবার সকালে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ (Anindita Mukherjee takes oath as new Mayor of Durgapur Municipal Corporation) ।

অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়ের শপথ গ্রহণের পরেই এদিন মিষ্টি ও আবির সহযোগে আনন্দে মেতে ওঠেন দুর্গাপুরের তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ৷ দিন কয়েক আগেই দুর্গাপুর নগর নিগমের মেয়র পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন দিলীপ অগস্থি । তাঁর জায়গায় এবার দায়িত্ব পেলেন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় ৷ ডেপুটি মেয়র হয়েছেন অমিতাভ বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷

দুর্গাপুরের প্রথম মহিলা মেয়র তৃণমূলের অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়

আরও পড়ুন : হাওড়া সংশোধনী বিলে রাজ্যপালের অনুমোদন, হাইকোর্টে হলফনামা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের

শুক্রবার দুপুরে দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ । পরে অমিতাভ বন্দ্য়োপাধ্যায়কে ডেপুটি মেয়রের শপথবাক্য পাঠ করান অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় । এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার, বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়, দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক শেখরকুমার চৌধুরী-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা ।