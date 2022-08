মেদিনীপুর, 21 অগস্ট: তৃণমূল কংগ্রেস 2011 সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর গত 11 বছরে জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ প্রান্তরজুড়ে বাম কর্মী-সমর্থকদের নির্বিচারে কেস দেওয়া হয়েছে ৷ এমনটাই অভিযোগ বাম নেতৃত্বের ৷ রাজ্যে সেই কেসের সংখ্যা প্রায় সোয়া এক লাখ (More than one lakh case against left supporters in West Bengal) ! এমন দাবিই করেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ মেদিনীপুর, জঙ্গলমহলে সেই কেসের সংখ্যা প্রায় 56 হাজার ৷ আর এত কেসের পাহাড়ের আইনি লড়াই লড়তে গিয়ে নাস্তানাবুদ অবস্থা বামেদের ৷ বলা যায় কার্যত পরিত্রাণের পথ খুঁজছে তারা ৷

সিপিএমের অভিযোগ, 2011 সালে রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পর থেকেই বামেদের বিরুদ্ধে কোনও কারণ ছাড়াই প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে একাধিক কেস দিয়েছে তৃণমূল সরকারের পুলিশ ৷ সেই তালিকায় রয়েছে বাম কর্মী-সমর্থক থেকে নেতা সকলের নাম ৷ যেমন বেনাচাপড়ার কঙ্কালকাণ্ডে নাম জড়িয়েছে বাম আমলে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের ৷ তেমনই বাড়ি ভাঙচুর, মারামারি, পার্টি অফিস জ্বালানো-সহ একাধিক কেস রয়েছে বাম নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ অন্যান্য জেলার তুলনায় জঙ্গলমহল, মেদিনীপুরে এই কেসের সংখ্যা বেশি ৷ সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, এর কারণ হল একসময়ে পশ্চিম মেদিনীপুর ও জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের শক্তিশালী সংগঠন ও গণভিত্তি ছিল ৷ কেশপুর, গড়বেতা, শালবনি, চন্দ্রকোনা, পিংলা, ডেবরা, নারায়ণগড়ে ছিল সিপিএমের রমরমা ৷

উলটোদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, ক্ষমতার দম্ভে বলিয়ান হয়ে সেসময়ে মেদিনীপুরে 73টি হার্মাদ ক্যাম্প তৈরি করেছিল সিপিএম ৷ অভিযোগ, সেইসব ক্যাম্পে পাহাড়া দিত সিপিএমের সশস্ত্র বাহিনী ৷ আরও শোনা যায়, মাওবাদী এবং তৎকালীন বিভিন্ন সরকার বিরোধীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতেই এইসব ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়েছিল মেদিনীপুর শহর লাগোয়া এনায়েতপুর, ভাদুতলা, খয়রুল্লাহ, চক নয়াগ্রাম-সহ একাধিক জায়গায় ।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তৃণমূল রাজ্যে 2011 সালে ক্ষমতায় আসার পর, বাম নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কেসের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকে (case against CPM leaders and workers in West Bengal) ৷ সিপিএমের অভিযোগ, বাংলার মসনদ দখল করার সময় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বদলা নয় বদল চাই ৷ কিন্তু ক্ষমতায় এসে তাঁর সরকারের পুলিশ বাম কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে একাধিক কেস দিয়েছে ৷ অভিযোগ, ভারতী ঘোষ জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর, সেই কেসের সংখ্যা আরও বাড়ে ৷ ওঠে মিথ্যা কেস দেওয়ার অভিযোগ ৷ এই কেসেই বর্তমানে আবদ্ধ বহু বাম কর্মী, সমর্থক ৷ এই তালিকায় রয়েছেন ঘরছাড়ারাও ৷ এতবছর ধরে কেস চলায় মারা গিয়েছেন অনেকে ৷ অনেকেই আর্থিক জরিমানা মুচলেকা দিয়ে কোনওক্রমে ফিরে এসেছেন এলাকায় ।

সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘোষের (CPM Leader Susanta Ghosh) অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে বেনাচাপড়া কঙ্কালকাণ্ডের মামলা দেওয়া হলেও এতবছর পরেও তার চার্জ গঠন করতে পারেনি পুলিশ ৷ এই অবস্থায়, আদালতে কেস লড়তে কর্মী-সমর্থকদের পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা ও রাজ্য বামফ্রন্ট ৷ দলের নেতা-কর্মীরাও নিজেদের মতো অর্থ জমা করে কেসের খরচ জোগাড় করছেন ৷ তবে সিপিএম সূত্রে খবর, এত বিপুল কেসের ঠেলায় একাধিক পার্টি অফিস বিক্রি করে দিতে হয়েছে তাদের ৷ অপরদিকে বাম শরিক সিপিআই তাদের পার্টি অফিস ভাড়া দিয়ে দিয়েছে মেস এবং ডাক্তারদের চেম্বার করতে ৷

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরের সিপিআইএম জেলা সম্পাদক সুশান্ত ঘোষ বলেন, "এই প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকার 2011 সালের পর থেকে একাধিক মিথ্যা মামলা দিয়েছে বাম নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ তার জেরেই অনেকে ঘরছাড়া, অনেকেই মারা গিয়েছেন ৷ অনেকেই জরিমানা দিয়ে কোনওক্রমে ফিরে এসেছেন নিজেদের জায়গায় । এত কেস চালাতে সমস্যা হচ্ছে, আর্থিক অবস্থাও খারাপ ৷ দলের পক্ষ থেকে বড় কিছু মামলা চালান হচ্ছে, বাকিগুলির খরচ কর্মীরা নিজেরাই জোগাড় করছেন ৷"

তবে বিষয়টি নিয়ে সিপিএম-এর এই অসময়ে কটাক্ষ করেছে শাসক দল তৃণমূল । পশ্চিম মেদিনীপুরে তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুজয় হাজরার দাবি, পাপ তার বাপকেও ছাড়ে না । বামেরা একসময় ক্ষমতার দম্ভে তাদের বিরুদ্ধে একাধিক কেস দিয়েছে । আজ তারাই কোর্ট-কাছারি ও কেসে জড়িত । যেমন মানুষ পাপ করবে তেমনই তাকে ফল ভোগ করতে হবে । বামেদের বিরুদ্ধে এই কেস প্রসঙ্গে নিয়ে কটাক্ষের সুর বিজেপি'র মুখেও ৷ জেলার বিজেপি মুখপাত্র অরূপ দাসের কটাক্ষ, "যেমন কর্ম, তেমন ফল৷ বাম আর তৃণমূল কয়েনের এপিঠ ওপিঠ । বামেরা যেমন ক্ষমতায় থাকার সময় বিরোধীদের বিরুদ্ধে কেস দিয়েছিল, তৃণমূলও একই কাজ করছে ৷ তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরেই শুধু বামেদের কেস দিয়েছে তা নয়, বিজেপি'কেও কোনও মিটিং-মিছিল করতে দেয়নি এবং বিজেপি নেতা-নেত্রীদের নামেও একাধিক কেস দিয়েছে । স্বাধীনভাবে রাজ্যে মিটিং, মিছিল করতে পারেনা বিজেপি । তাই আজকে যারা অন্যায় কেস দিচ্ছে তাদেরও এর ফল ভোগ করতে হবে ৷ শুধু কেস দিয়েই এরা ক্ষান্ত হয়নি বরং মানুষকে খুন করেছে । বহু বিজেপি কর্মীকে খুন করেছে শাসকদল তৃণমূল ।"