ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি ! প্রাণে বাঁচলেন ব্যবসায়ী

দুর্গাপুর, 27 ফেব্রুয়ারি:পণ্যবাহী গাডি ব্যবসায়ীর অফিসে ঢুকে দুষ্কৃতীদের গুলি চালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে (miscreants tried to shoot out a businessman in Durgapur)৷ রবিবার রাতে দুর্গাপুর শহরের অভিজাত অম্বুজা এলাকার ঘটনা ৷ ঘটনায় কেউ আহত না হলেও দেওয়ালে গুলির দাগ স্পষ্ট ৷ খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন দুর্গাপুরের এসিপি ও পুলিশ বাহিনী ৷ জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় তাঁর অফিসের মধ্য়ে ছিলেন রিতেশ সিং নামে ওই ব্য়বসায়ী ৷ তাঁকে লক্ষ্য করেই গুলি ছোড়েন ব্যবসায়ীরা ৷ যদিও গুলি লক্ষভ্রষ্ট হয় ৷ দু’ রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে সূত্রের খবর । পলাতক এক দুষ্কৃতী ৷

সূত্রের খবর, এটি পণ্যবাহী পরিবহণের অফিস হলেও, কয়লার ব্যাবসা নিয়েও ওই ব্যবসায়ী এই অফিসে আলোচনা করতেন । গুলিকাণ্ডের কিনারা করতে এলাকার একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । এই প্রসঙ্গেই এসিপি জানান ইতিমধ্যেই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নাকা চেকিং শুরু হয়েছে । খুব দ্রুত এই গুলি কাণ্ডের কিনারা হবে বলেও আশাবাদী তিনি ।

উল্লখ্য, আসানসোলের বেসরকারি হোটেলের মালিককে গুলি করে খুনের ঘটনায় এখনও অধরা দুষ্কৃতীরা । আবার হুগলির পান্ডুয়ায় গুলিকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সূরজ সিং দুর্গাপুর থানা এলাকায় চাষী পাড়া এলাকায় গা ঢাকা দিয়েছিল । সেখান থেকে সূরজ সিং-কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তারপর দিন ওই এলাকা থেকে বিহারে চম্পট দেওয়ার সময় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার হয় বিকাশ রজক নামের আরও এক দুষ্কৃতী । এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের দুর্গাপুরের বুকে ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটে । এলাকায় দৌরাত্ম্য যে বেড়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ তার জেরেই আতঙ্কের ছড়িয়েছে । এই দুষ্কৃতী রাজের সঙ্গে রয়েছে কয়লা কারবারের যোগ আছে কি না সেই প্রশ্ন উঠেছে ।