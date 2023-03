আসানসোল, 19 মার্চ: রাত দুটো নাগাদ আসানসোল উত্তর থানায় নিয়ে আসা হল জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে ৷ দিল্লি থেকে বিমানে দমদম বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয় বিজেপি নেতাকে ৷ কলকাতায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সড়কপথে কলকাতা থেকে আসানসোলে নিয়ে আসা হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে (Jitendra Tiwari arrested and produced in Court over Stampede Incident) ৷ গভীর রাতে থানায় ঢোকার সময় জিতেন্দ্র তিওয়ারি সাংবাদিকদের বলেন, "তৃণমূলদের নতুন স্লোগান হয়েছে ৷ ওরা বদল নয়, বদলা চাইছে ৷"

কম্বল কাণ্ডে শনিবার দুপুরে দিল্লির যমুনা এক্সপ্রেস হাইওয়ে থেকে গ্রেফতার হয়েছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি ৷ গত 13 ডিসেম্বর আসানসোল পৌরনিগমের 27 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত রামকৃষ্ণ ডাঙাল এলাকায় কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে এক কিশোরী-সহ দুই মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় অভিযোগ ওঠে জিতেন্দ্র তিওয়ারি ও তাঁর স্ত্রী চৈতালি তেওয়ারি-সহ মোট 18 জনের বিরুদ্ধে ৷ সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টও জিতেন্দ্র ও চৈতালির আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷

এরপর জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে আসানসোলের বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, তিনি দিল্লিতে রয়েছেন ৷ সেই খবর অনুযায়ী শনিবার দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে ৷ রবিবার তাঁকে আসানসোলের উত্তর থানা থেকে বিশেষ আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ সকাল থেকেই আসানসোল উত্তর থানায় ব্যাপক নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷ ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে গোটা থানা চত্বর ৷ নামানো হয়েছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী ৷ এমনকী রয়েছে কমব্যাট ফোর্স ৷ আসানসোল আদালতেও যাতে ভিড় না জমে বা কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই জন্য প্রচুর পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷

প্রসঙ্গত, 14 ডিসেম্বর আসানসোলের কাউন্সিলর চৈতালি তিওয়ারির উদ্যোগে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ এখানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি চলে যাওয়ার পরেই কম্বল নিতে গিয়ে ভিড় উপচে পড়ে ৷ ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় ৷ এক নাবালিক-সহ তিন জনের মৃত্যু হয় ৷ অনুষ্ঠানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন ছিল না বলে অভিযোগ ওঠে ৷

