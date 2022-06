দুর্গাপুর, ৬ জুন : স্ত্রী পেয়েছেন সরকারি চাকরি, কিন্তু বেকার স্বামী কিছুতেই স্ত্রী'কে কাজ করতে দেবে না ৷ কারণ তিনি মনে করেন, স্ত্রী স্বাবলম্বী হলে তাকে ছেড়ে চলে যাবে (husband cuts wrist of his wife for getting government job in Ketugram) ৷ আর এই কারণেই স্ত্রী'কে রুখতে তাঁর ডান হাতের কব্জি কেটে দিয়েছেন 'গুণধর' স্বামী । পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কোজলসা গ্রামের নৃশংস এই ঘটনাটি ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে । এই মুহূর্তে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন রেণু খাতুন নামে ওই মহিলা ৷ হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছেন রেণুর হাত আর জোড়া লাগানো সম্ভব নয় ৷ কারণ, ঘটনার এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে চেষ্টা করলে ওই হাত জোড়া লাগানো যেতে পারত, কিন্তু রেণুকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় প্রায় পাঁচ-সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পরে ৷ তাই আর তাঁর হাত জোড়া লাগানো সম্ভব না ৷

সম্প্রতি নার্সিংয়ের চাকরি পেয়েছিলেন রেণু খাতুন ৷ কিন্তু, স্ত্রী নার্সিংয়ের সরকারি চাকরি পেয়ে যদি ছেড়ে চলে যায় এই আতঙ্কে রেণুকে এই চাকরি করতে দিতে চায়নি তাঁর স্বামী শের মহম্মদ শেখ ৷ অভিযোগ, এই আতঙ্কের বশবর্তী হয়ে দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে, প্রথমে থেঁতলে ও পরে কাঁচি দিয়ে রেণুর ডান হাতের কব্জি কেটে দেয় শের মহম্মদ ৷ শনিবার রাতে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভিতর রেণুর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে হাতুড়ি দিয়ে তাঁর ডান হাত থেঁতলে, টিন কাটার কাঁচি দিয়ে ওই হাতের কব্জি কাটা হয় বলে অভিযোগ । বন্ধুদের পরামর্শেই সে এই কাজ করে বলে অভিযোগ রেণুর ৷ আরও জানা গিয়েছে, এই নারকীয় কাণ্ড ঘটানোর পর রেণুকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে পালায় শের মহম্মদ ও বন্ধুরা । তারপর থেকেই পলাতক অভিযুক্তরা ৷

রেণুর হাত জোড়া লাগানো সম্ভব নয়, জানালেন চিকিৎসক

2017 সালে পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের কোজলসা গ্রামে শের মহাম্মদের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করেন কেতুগ্রাম 1 নম্বর ব্লকের চিনিসপুরের রেণু খাতুন ৷ 2020 সালে দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে চাকরি পান রেণু । তবে স্ত্রী'র চাকরি করায় আপত্তি ছিল তাঁর স্বামীর । সম্প্রীতি সরকারি নার্সিংয়ের চাকরি পায় । তারপরেই এই ঘটনা ৷ এই ঘটনার জন্য রেণু ও তাঁর বন্ধুদের স্বামীর কঠোর শাস্তি চেয়েছেন রাণু ৷