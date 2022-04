দুর্গাপুর, 23 এপ্রিল : পুকুরে মাছ চুরির প্রতিবাদ করায় ভোজালির কোপ খেতে হল এক মাছ চাষিকে (Farmer alleged attacks by sharp weapon for protesting against stealing fish) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত রঘুনাথপুরের কমলাতলা এলাকায় ৷ আহত ব্যক্তির নাম বরুণ মণ্ডল ৷

স্থানীয় জোড়া পুকুরে মাছ চাষ করেছিলেন বরুণ মণ্ডল । বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে এলাকারই বাসিন্দা রাকেশ শর্মা ও শুভজিৎ দত্ত নামের দুই যুবক রাতের অন্ধকারে পুকুরে মাছ চুরি করেছিল বলে অভিযোগ । শুক্রবার সকালে ফের ওই দুই যুবক মাছ চুরি করে পুকুরে । সন্ধ্যায় মাছ চাষি বরুণ মণ্ডল ওই দুই যুবককে পুকুরে মাছ ধরতে বারণ করে ৷ মদ্যপ অবস্থায় দুই যুবক ভোজালি নিয়ে বরুণ মণ্ডলের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ ।

রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তড়িঘড়ি বরুণ মণ্ডলকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় । এরপর দুর্গাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় রাকেশ শর্মা ও শুভজিৎ দত্তের বিরুদ্ধে । অভিযোগের ভিত্তিতে রাকেশ শর্মা ও শুভজিৎ দত্তকে গ্রেফতার করে দুর্গাপুর থানার পুলিশ (Two arrested in this case)।

বরুণ মণ্ডল বর্তমানে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় শনিবার । রাকেশ শর্মাকে 4 দিনের পুলিশি হেফাজত দিয়েছে আদালত ও শুভজিৎ দত্তকে 14 দিনের জেল হেফাজত ৷ গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ ৷

