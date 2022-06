আসানসোল, 3 জুন : কাজ হারানো বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তারক্ষীদের পুনর্বহালের দাবিতে ইসিএল এর সদর দফতরে ধরনায় বসলেন 2 বিধায়ক ৷ কুলটি সাঁকতোড়িয়াতে ইসিএল সদর দফতরে গতকাল রাতে ধরনায় বসেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং ৷ দীর্ঘক্ষণ ধরে এই ধরনা চলার পর ইসিএল কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি মেনে নেয় বলে জানান দুই বিধায়ক (ECL Authorities Decide to Reinstate Private Security Guards) ৷ এমনকি কাজ হারানো নিরাপত্তারক্ষীদের পুনর্বহাল করা হয়েছে বলে দাবি তাঁদের ৷

প্রায় তিনদশক ধরে ইসিএল এর সম্পত্তি রক্ষার কাজ করে আসছেন বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তারক্ষীরা ৷ 891 জন বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন ইসিএল এর বিভিন্ন জায়গায় ৷ কিন্তু, পর্যায়ক্রমে বেসরকারি সংস্থার সেই নিরাপত্তারক্ষীদের বসিয়ে, ইসিএল নিজস্ব রক্ষী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ গত 1 এপ্রিল আচমকাই বিজ্ঞপ্তি জারি করে, বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তারক্ষীদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ যদিও আন্দোলনের জেরে পরের দিনই তাঁদের ফের নিয়োগ করে সংস্থা ৷ সেই সঙ্গে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই নিয়োগ করা হচ্ছে আগামী 45 দিনের জন্য ৷ মে মাসের 14 তারিখ সেই সময়সীমা শেষ হয়েছে ৷

চুক্তি মোতাবেক 15 মে তাঁদের বসিয়ে দেওয়া হয় ৷ কাজ হারান কয়েকশো নিরাপত্তারক্ষী ৷ এর পরেই তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং হরেরাম সিংয়ের নেতৃত্বে পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলনে নামেন বেসরকারি সংস্থার ওই নিরাপত্তারক্ষীর ৷ গতকাল রাতে তাঁরা ধরনায় বসে পড়েন ইসিএল এর সদর দফতরে (TMC MLAs are Sitting in Protest for demanded Reinstatement of Private Security Guards) ৷ দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে ধর্না ৷ এর পর ইসিএল এর সিএমডি বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে সম্মত হন ৷ রাত পর্যন্ত সেই আলোচনা চলে ৷ শেষে ইসিএল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে ৷

বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান, ‘‘কাজ হারানো নিরাপত্তারক্ষীদের পুনরায় কাজে ফেরানো হবে ৷ ইসিএল কর্তারা এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি সেপ্টেম্বর থেকে তাঁদের ইসিএল এর বিভিন্ন কাজে লাগানো হবে ওই ৷ ফলে তাঁদের কাজ নিশ্চিত হবে ৷ আমরা আশা করব ইসিএল তার প্রতিশ্রুতি রাখবে ৷ যদি প্রতিশ্রুতি না রাখে, তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব আমরা ৷’’ পাশাপাশি কয়লা চুরি নিয়েও সওয়াল করেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, ‘‘কয়লা চুরি রুখতে আমরা সমানভাবে সচেষ্ট ৷ তৃণমূল কংগ্রেস ইসিএল কর্তৃপক্ষের পাশে আছে ৷’’