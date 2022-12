দুর্গাপুর, 9 ডিসেম্বর: দুর্গাপুরের দামোদর তীরবর্তী মায়াবাজার, ওয়ারিয়া, ডিটিপিএস এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে চলছে 'মাফিয়ারাজ' ৷ এবার এলাকায় কাদের দাপট থাকবে, তা নিয়ে উত্তপ্ত এলাকা ৷ বিগত বাম সরকারের সময়কালে ভিন রাজ্য (উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড) থেকে মায়াবাজার, ডিটিপিএস, ওয়ারিয়া এলাকায় বহু মানুষ দলে দলে এসে বসবাস শুরু করেন (People from different state came to Durgapur Industrial Area) ।

এই অঞ্চলটি দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা লাগোয়া ৷ তাই ভিন রাজ্যের বাসিন্দাদের একটি বিশেষ অংশ বে-আইনি ছাঁট লোহার কারবার শুরু করে ৷ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াইয়ের সূত্রপাত । সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কারবারিরা যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে, সেই দলের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় নেয় ৷ ছাঁটলোহা ছাড়া দামোদরের চরে বেআইনি পোস্ত চাষের আড়ালে আফিম, বালি, গাঁজা পাচারের মতো কার্যকলাপে জড়িত ৷ সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্রের ভাণ্ডারের অভিযোগ ।

বুধবার রাতে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এই এলাকা । বেআইনি বালি ঘাটের দখল নাকি ছাঁট লোহার কারবার কিংবা বোল্ডার পাচার দখলের লড়াই ? নেপথ্যে যে ঘটনাই থাক না কেন, এদিন রাতে দুর্গাপুরের ওয়ারিয়া স্টেশনের কাছে বিজয়নগর এলাকায় একটি পরিবহণ অফিসের ভাঙচুরের ঘটে ।

আরও পড়ুন: জমি মাফিয়াদের সঙ্গে যোগসাজশ সরকারি আধিকারিকদের, জেলাশাসকের দ্বারস্থ মালদার কৃষিজমি বাঁচাও কমিটি

অভিযোগ, দুর্গাপুর থানার ডিটিপিএস ফাঁড়ির অন্তর্গত বিজয়নগর এলাকায় একটি পরিবহণ অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর চলে, ভেঙে দেওয়া হয় সিসিটিভি, বাথরুম, অফিসের ভিতর ব্যাপক তাণ্ডব করে দুষ্কৃতীরা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর থানার পুলিশ বাহিনী । মায়াবাজারের সামনে দু'টি দোকানেও ভাঙচুর চালায় তারা ৷ ওই পরিবহণ অফিস একসময় এই এলাকার 'বেতাজ বাদশা' নামে পরিচিত রাম পদারথ রামের শ্যালক মিথিলেশ সিং নামের এক ব্যক্তির ৷ তবে ভাঙচুরের কারণ কী ? সে বিষয়ে মালিক মিথিলেশ সিং ও তাঁর পরিবার কিছু বুঝে উঠতে পারছে না বলে জানান ৷

তৃণমূলের যুবনেতা ইমরান খান ও তাঁর দলবল পার্টির প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে পরিবহণ সংস্থার মালিক ববিতা দেবী । বুধবার রাতেই চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার তাদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷

তাঁর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি এলাকার যুব তৃণমূল নেতা ইমরান খানের ৷ পাল্টা বেআইনি কাজ কারবারের সঙ্গে যুক্ত মিথিলেশ সিং ও তাঁর লোকজন, অভিযোগ তৃণমূলের ৷ এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দুর্গাপুরে তৃণমূলের নেতা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেন, "এখন তৃণমূলের কোনও সদস্যের বেআইনি কাজকে দল বরদাস্ত করবে না ৷ 4 জন গ্রেফতার হয়েছে । আরও হবে । আমি দোষ করলে আমাকেও ছাড়বে না দল । আর এটা নিয়ে বিরোধী সিপিআই(এম), বিজেপি- আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে ।"

বালি, বোল্ডার, পোস্ত চাষের আছিলায় আফিম চাষ, গাঁজা পাচার, চোলাই মদের কারবার- এই এলাকাকে দূষিত করে তুলেছে বলে ক্ষোভ স্থানীয়দের । এই এলাকায় সাধারণ মানুষের পরিবার নিয়ে বসবাস । মাফিয়াদের নিজেদের গোষ্ঠী লড়াইয়ের কারণে এলাকাবাসী ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন ? প্রশাসনের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মানুষ ৷

আরও পড়ুন: মাফিয়াদের দাপটে খালি হাতে ফেরার পর বিশাল বাহিনী নিয়ে পুকুর সংস্কারে প্রশাসন