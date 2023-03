আইফোনের বদলে এল মাটির ডেলা

আসানসোল, 21 মার্চ: আপনি আইফোন অর্ডার করেছেন নাকি অনলাইনে ? তাহলে সাবধান ৷ এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা এসেছে সামনে । অনলাইনে লক্ষাধিক টাকার আইফোন অর্ডার করেছিলেন বরাকরের বাসিন্দা শশী যাদব । নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফোনের ডেলিভারিও হয়েছিল । কিন্তু প্যাকেট খুলতেই চোখ ছানাবড়া তাঁর । আনবক্সিং করতেই আইফোনের প্যাকেট থেকে বেরোলো মাটির ডেলা (Customer gets clay soil instead of iPhone)। কুলটির বরাকর ঝনকপুরার ঘটনা। ডেলিভারি কর্মীর সামনেই ভিডিয়ো করে প্যাকেট খোলা হয়েছিল বলে দাবি করেছেন শশো যাদব । পুলিশ ডেলিভারি বয়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে ।

জানা গিয়েছে, শশী যাদব তার ভাই রাহুলকে জন্মদিনে একটি আইফোন উপহার দেবেন বলে মনস্থির করেছিলেন । সেই মত তিনি একটি নামী অনলাইন কোম্পানিতে এক লক্ষ 79 হাজার টাকা দিয়ে একটি আইফোনের অর্ডার করেন । গত 14 মার্চ সেই অর্ডার তিনি করেন । ফোন এসে পৌঁছনোর কথা ছিল 22 মার্চ । কিন্তু একদিন আগে হঠাৎ ফোন দিতে চলে আসেন ডেলিভারি বয় । শশী যাদব বলেন, "ডেলিভারি করতে আসা যুবকের সামনেই আমি ভিডিয়ো করে প্যাকেট খুলি (যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত)। প্যাকেট খুলতেই দেখা যায় তার মধ্যে দুটি মাটির ডেলা । আমি ওই ডেলিভারি বয়কে জিজ্ঞেস করলে সে বলে টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে । কিন্তু আমি কুলটি থানার বরাকর ফাঁড়ির পুলিশকে ঘটনার কথা জানাই ।"

পুলিশ জানার পরেই ফোন ডেলিভারি করতে আসা ওই যুবককে আটক করেছে । তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । পাশাপাশি ওই অনলাইন সাইটের সঙ্গে যোগাযোগ করছে পুলিশ বলে জানা গিয়েছে ৷ সেখান থেকে ওই ফোনের বিক্রেতার সঙ্গেও যোগাযোগ করতে চাইছে পুলিশ । কিন্তু কেন ডেলিভারির সময় ভিডিয়ো করলেন শশী যাদব? এই বিষয়ে তিনি জানান, যেহেতু অনেক টাকা দাম ফোনটির। সেহেতু প্রমাণ রাখতেই ডেলিভারি করতে আসা যুবকের সামনেই ভিডিয়ো করে প্যাকেট খোলা হয় বলে শশী দাবি করেন ।

অন্যদিকে এই ঘটনা অনলাইন শপিংয়ের ক্ষেত্রে জনমানষে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে । নামী অনলাইন সাইট থেকে অর্ডার করে যদি মাটির ডেলা আসে, তাহলে মানুষ বিশ্বাস করবে কাকে? এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । যদিও পুলিশ সব দিক নজর রেখেই তদন্ত করছে । পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা যাবে না ।

