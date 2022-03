আসানসোল, 28 মার্চ: চলছে বামেদের ডাকা বনধ। কিন্তু অনান্যবারের চেয়ে আসানসোলে এবার বনধে অন্যরকম চেহারা। রাস্তায় দেখা মিলল না বনধ সমর্থকদের। বরং তাঁরা ব্যস্ত ভোট প্রচারে (CPIM vote campaign on the day of bandh)।

আসানসোলে লোকসভা উপনির্বাচনের প্রচার চলছে সব দলেরই। যে সিপিআইএম নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাম কর্মী-সমর্থকরা প্রতিবার রাস্তায় নামেন বনধ পালন করতে। সেই পার্থ মুখোপাধ্যায়ই আসানসোলের উপনির্বাচনে সিপিআইএম প্রার্থী। বনধের সকালে দেখা গেল পার্থ মুখোপাধ্যায় বাম কর্মী -সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করছেন এলাকায়।

আসানসোলের মহিশীলা, আড়াডাঙা এলাকায় হেঁটে পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করেন পার্থ মুখোপাধ্যায়। বনধের বিষয়ে পার্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা রাস্তায় আছি। যে দাবিতে বনধ সেই দাবিগুলি মানুষের কাছে উপস্থাপিত করছি। তবে নির্বাচনী বিধি ভাঙতে চাই না। তাই বলপূর্বক রাস্তায় নেমে বনধ করছি না।"

বনধের দিন আসানসোল তাই স্বাভাবিক থাকল। যাত্রীবাহী বাস, মিনিবাস অনান্য যানবাহনও রাস্তায় দেখা গেল। খনি, কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, সরকারি দফতরগুলোতেও হাজিরা ছিল স্বাভাবিক। তৃণমূল নেতা রাজু আলুওয়ালিয়া জানান, পুরো আসানসোলই স্বাভাবিক আছে। যারা বনধ ডেকেছে তাদের অস্তিত্বই নেই।