দুর্গাপুর, 5 জুন : কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তৃণমূলকে দমানোর চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ দুর্গাপুরে সিবিআই-এর অস্থায়ী ক্যাম্পে হাজিরা দিতে এসে কেন্দ্রকে এভাবেই আক্রমণ করলেন গুসকরা দু'নম্বর অঞ্চল সভাপতি (TMC Leaders at CBI office in Durgapur in Post Poll Violence Case) ৷

রবিবার দুর্গাপুরে সিবিআই-এর অস্থায়ী ক্যাম্পে তলব করা হয় গুসকরা দু নম্বর অঞ্চল সভাপতি তাপস চট্টােপাধ্যায়কে । ভোট-পরবর্তী হিংসায় ইলামবাজারে খুন হন বিজেপি নেতা গৌরব সরকার । নাম জড়ায় বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের । অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে আগে এবং পরে যাদের ফোন হয়েছে তাদের সকল কেই তলব করেছে সিবিআই । সপ্তাহ খানেক ধরে তৃণমূল নেতা হোক বা ব্যবসায়ী হোক বা পূজারি অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে যাঁদেরই ফোনে কথা হয়েছে তাঁদের সকলকে তলব করছে সিবিআই ।

রবিবার সকাল 10টায় দুর্গাপুরের এনআইটিতে সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পে হাজিরা দিতে এলেন গুসকরা দু'নম্বর অঞ্চল সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায় । তিনি জানান, চলতি মাসের 2 তারিখ নোটিশ পাঠানো হয় সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পে হাজিরা দেওয়ার জন্য । ভোট-পরবর্তী হিংসার কারণেই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলেও তিনি মনে করছেন । ভোট-পরবর্তী হিংসার সঙ্গে তিনি জড়িত না বলেও জানান ।

প্রসঙ্গত, ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় তৃণমূলের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে ইতিমধ্যে একদফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই ৷ তাঁকে এই মামলায় ফের তলব করা হলেও, তিনি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন ৷ ইতিমধ্যে এই মামলায় একাধিক তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই ৷