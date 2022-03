কলকাতা, 14 মার্চ : সাম্প্রতিক সময়ে বাংলার মাটিতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনের ফলাফলে আশাহত পদ্মশিবির ৷ এরইমধ্যে দোরগোড়ায় আরও এক নির্বাচন ৷ আগামী 12 এপ্রিল আসানসোল লোকসভা এবং বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে একইসঙ্গে (Bye poll at Asansol and Ballygunge will be held on 12th April) ৷ সম্প্রতি পাঁচটির মধ্যে চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে এ রাজ্যের গেরুয়া শিবিরকেও ৷ তাকে হাতিয়ার করেই আসন্ন উপনির্বাচনের ফলাফলে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিতে মরিয়া বিজেপি ৷ দু'টি কেন্দ্রের মধ্যে আসানসোলে লোকসভা কেন্দ্র আবার পরিচিত বিজেপির গড় হিসেবে ৷ উপনির্বাচনে সেই গড় রক্ষায় শুভেন্দু অধিকারীকেই মুশকিল আসান বলে মনে করছে বিজেপি ৷ তাই শুভেন্দুর মাস্টারস্ট্রোকই গড় রক্ষার ব্লু-প্রিন্ট সাজাচ্ছে তারা (BJP top leaders keep faith in Suvendu Adhikari to win at Asansol bye poll)।

আসনসোল কেন্দ্রে 5টি নাম নিয়ে দিল্লিতে আলোচনা হলেও জিতেন্দ্র তিওয়ারিকেই সম্ভবত প্রার্থী করতে চলেছে বিজেপি । অন্যদিকে, বালিগঞ্জ কেন্দ্রে বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ ও লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে আলোচনা চলছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর । আসনসোল লোকসভা আসনটি ধরে রাখা বিজেপির কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ ধরে নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার হাতেই এর দায়িত্ব সঁপে দিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ৷ শুভেন্দুর সহকারি হিসাবে সেখানে দায়িত্ব সামলাবেন বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং ।

তবে বালিগঞ্জ আসনটি নিয়ে ততটা আশাবাদী নয় পদ্মশিবির ৷ এই আসনটিতে উপনির্বাচনের দায়িত্ব সামলাবেন রাণাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার । তবে আসানসোলে গড় রক্ষার জন্য জেলাস্তরে বিজেপি কর্মীদের বার্তা পাঠানো হয়েছে ইতিমধ্যেই । বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ এখন দিল্লিতে । দু'টি আসনের প্রার্থী ইস্যুতে সোমবার রাতেই শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা হওয়ার কথা তাঁদের ।

আরও পড়ুন : জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে প্রার্থী না করার আবেদন, বিজেপির লিফলেটে ঘিরে আসানসোলে রাজনৈতিক তরজা

বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন নিয়ে আশাবাদী ৷ তিনি বলেন, "দু'টি আসনেই আমরা জয়লাভ করব । উত্তরপ্রদেশ-সহ 4 রাজ্যে বিজেপি ভাল ফল করেছে । সেই সাফল্যের ধারা বজায় থাকবে । কেন্দ্রীয়বাহিনী দিয়ে ভোট হবে । তাই তৃণমূলের ছাপ্পা দেওয়ার প্রশ্ন নেই । মানুষ ভোট দিতে পারলে বিজেপিই দু'টি আসনে জয়লাভ করবে ৷"