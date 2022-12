দুর্গাপুর, 8 ডিসেম্বর: বীরসা মুন্ডার মূর্তি নিয়ে নোটিশ ৷ গত 15 নভম্বর আদিবাসী উৎসবের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি আদিবাসী সংগ্রামী নেতার মূর্তি উন্মোচন করেন ৷ কাঁকসার কুলডিহাতে প্রতিস্থাপিত শহিদ বীরসা মুন্ডার পুর্নাবয়ব মূর্তির মাথায় আচ্ছাদন, বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হয়নি । অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেই কাজ শেষ করতে হয়েছিল বলে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি (Statue of Birsha Munda to be reinstalled) ৷

তাই হঠাৎ তুলে তা রাখা হয় মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে ৷ আর এ নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা ৷ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন করা মূর্তি এভাবে সরিয়ে নেওয়ার খবর ইটিভি ভারতে প্রকাশিত হতেই হইচই শুরু হয়ে যায় ৷ ফাঁকা শহিদ বেদি ঘিরে ক্ষোভ তৈরি হয় আদিবাসী মহলে ৷ এবার সেই মূর্তি যথাস্থানে বসানোর কাজ শুরু হয়েছে এবং সেই মর্মে নোটিশ দিয়েছে রাজ্য সরকার ৷

কাঁকসায় বসবে বীরসা মুন্ডার পূর্ণাবয়ব মূর্তি, কাজ চলছে জোরকদমে

মলানদিঘী পঞ্চায়েতের প্রধান পীযূষ মুখোপাধ্যায় দাবি করেন, কিছু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কাঁকসার ব্লক উন্নয়ন পর্ষদের আধিকারিকের নির্দেশে এই মূর্তি তুলে আনা হয়েছে ৷ আবার সব সুন্দর করে সাজিয়ে তা বসানো হবে ৷ এবার সেই কাজ শুরু হল ৷ যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে আচ্ছাদনের ভিতরে এই পুর্নাবয়ব বসানোর কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে একটি নোটিশও দেওয়া হয়েছে ৷ বুধবার থেকে কাজ শুরু হয়েছে । পঞ্চায়েত প্রধান পীযূষ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অতি দ্রুত এই কাজ শেষ হবে এবং শহিদ বীরসা মুন্ডার পুর্নাবয়ব পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে বসানো হবে ৷