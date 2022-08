আসানসোল, 30 অগস্ট: অনুব্রত মণ্ডলকে জামিন না দিলে সিবিআই বিচারকের পরিবারের সদস্যদের মাদক মামলায় ফাঁসানো হবে । এমন হুমকি চিঠি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার পূর্ব বর্ধমানের এক আইনজীবী । ধৃতের নাম সুদীপ্ত রায় । সোমবার তাঁর মোবাইল ফোন ট্র‍্যাক করে আসানসোল আদালতের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ । আজ ধৃতকে আসানসোল আদালতে তোলা হবে । গত 24 অগস্ট গরুপাচার মামলায় অনুব্রত মণ্ডলের শুনানির আগের দিন সিবিআই বিচারক রাজেশ চক্রবর্তীকে একটি হুমকি চিঠি পাঠানো হয় (Asansol South Police arrests a lawyer in connection with threat letter to CBI Justice over Anubrata Mondal Bail) ৷

গত 24 অগস্ট গরুপাচার মামলায় অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডলের আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে শুনানি ছিল । তার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ 23 অগস্ট সিবিআই বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী (CBI Justice Threat Letter) একটি হুমকির চিঠি পান বলে অভিযোগ ওঠে ৷ তাতে লেখা হয়, বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতাকে জামিন না দিলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের এনডিপিএস (NDPS) অর্থাৎ মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হতে পারে ৷ চিঠিতে প্রেরকের নাম ছিল 'বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়' এবং তাঁর স্বাক্ষর, সরকারি সিলমোহরও ছিল ৷ পরে জানা যায়, তিনি বর্ধমান এগজিকিউটিভ কোর্টে পেশকার হিসাবে কাজ করেন ৷ আসানসোল দক্ষিণ থানায় দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে বর্ধমানের শাঁখারিপাড়া থেকে বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷

26 অগস্ট, শুক্রবার এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়ের (Bappa Chatterjee) গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করা হয় ৷ আসানসোল ফৌজদারি আদালতের বিচারক প্রান্তিকরঞ্জন বসুর কাছে গোপন জবানবন্দি দেন তিনি ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের উত্তরে বাপ্পা দাবি করেন, তিনি নির্দোষ ৷ তিনি বলেন, "আমার সই এবং স্টাম্প জাল করা হয়েছে।"

পুলিশ তদন্তে নেমে বর্ধমান আদালতের আইনজীবী সুদীপ্ত রায়ের খোঁজ পায় । জানা গিয়েছে, বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেই আইনজীবীর নাম পায় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ । তদন্তে অভিযুক্তের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে 29 অগস্ট, সোমবার সুদীপ্ত রায়ের ফোন ট্র‍্যাক করে পুলিশ । দেখা যায়, তিনি আসানসোলের দিকে আসছেন । আসানসোল আদালতের সামনে বাস থেকে নামতেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ । আজ ধৃতকে আসানসোল আদালতে তোলা হবে । পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আদালতে ধৃতকে 10 দিনের জেল হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গরুপাচার মামলায় 11 অগস্ট তাঁর বোলপুরের বাড়ি থেকে 'কেষ্ট'কে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ 24 অগস্ট তাঁকে ফের সিবিআই আদালতে পেশ করা হয় ৷ বিচারক অনুব্রতকে 14 দিনের জন্য বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠান ৷ এখন তিনি আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগারে রয়েছেন ৷ আগামী 7 সেপ্টেম্বর তাঁকে ফের আদালতে পেশ করা হবে ৷

