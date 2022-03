আসানসোল, 3 মার্চ : মেয়রের অফিসের দরজা সব সময় খোলা থাকবে ৷ এমনই সিদ্ধান্ত নিলেন আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় ৷ সাধারণ মানুষ যাতে মেয়রের সঙ্গে দেখা করতে পারেন এবং নাগরিক পরিষেবার দাবি সরাসরি মেয়রকে জানাতে পারেন, তাই এমন ভাবনা নবনির্বাচিত মেয়রের (Asansol Mayor to open its Chamber for common people) ৷

আসানসোল পৌরনিগম নির্বাচনের ফলাফলের পরে বিধান উপাধ্যায়কে মেয়র পদে বসিয়ে চমকে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । পৌরভোটের প্রার্থী না হয়েও কী করে তিনি মেয়র হলেন, এ নিয়ে দলের ভিতর গুঞ্জন ছড়িয়েছিল । বিরোধীরা এই সুযোগে বিধান উপাধ্যায়কে বহিরাগত তকমা দিতে ছাড়েননি । সব জল্পনা দূর করে গত 25 ফেব্রুয়ারি মেয়র হিসেবে শপথ নেন বিধান উপাধ্যায় । শপথ নিয়েই মানুষের জন্য কাজ করার কথা জানিয়েছিলেন তিনি ।

বারাবনির তিনবারের বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় । গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর নিরন্তর যোগাযোগ ছিল এবং আছে । আর তাই শহরের মেয়র হয়ে সেই যোগাযোগ বজায় রাখতে নতুন ও অভিনব ভাবনা আসানসোলের মেয়রের । এর আগে মেয়র থাকতেন রুদ্ধদ্বার চেম্বারের মধ্যে । সাধারণ মানুষ দেখা করতে চাইলে, সেই প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হত । নইলে সাধারণ সমস্যা নিয়ে মেয়রের কাছে যাওয়ার অনুমতি মিলত না । কিন্তু বিধান উপাধ্যায় ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ করলেন । মেয়র চেম্বারে থাকাকালীন যে কেউ যখন তখন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন । সমস্যার কথা জানাতে পারবেন । এমন চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি আসানসোলবাসী ৷