কলকাতা/ আসানসোল, 23 মে : মেয়র পরিষদ গঠন করে এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ পৌরবোর্ড তৈরি হয়নি আসানসোল পৌরনিগমে । বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন আসানসোল পৌরনিগমের বিরোধী দলনেত্রী তথা বিজেপি কাউন্সিলর চৈতালি তিওয়ারি (appeal in Calcutta HC by opposition leader of Asansol Municipal Corporation against not formation of Board) । মাসকয়েক আগে হওয়া পৌরভোটের পর তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বিধান উপাধ্যায় গত 25 ফেব্রুয়ারি আসানসোল পৌরনিগমের নতুন মেয়র হিসাবে শপথ নেন । অভিযোগ, মেয়র শপথ নেওয়ার পর 2 মাস পার হয়ে গেলেও এখনও গঠিত হয়নি এখানকার নতুন মেয়র পরিষদ (Asansol Municipal Corporation Board not formed yet) ৷

প্রায় তিন মাস হয়ে গেলেও এই পৌরনিগমে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠিত না হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের পৌর এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ও রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কে চিঠি দিয়েছিলেন বিজেপি কাউন্সিলর তথা পৌরনিগমের বিরোধী দলনেত্রী চৈতালি তিওয়ারি । কিন্তু তারপরেও কোনও কাজ না হওয়ায় মামলার পথে হাঁটলেন তিনি ৷ নতুন বোর্ড গঠিত না হওয়ায় নাগরিকরা পৌর পরিষেবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, সেই কারণে মেয়রের জরিমানা হওয়া উচিত । এই দাবিতে মামলা করেছেন চৈতালি তিওয়ারি । তাঁর দাবি অন্তত পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা হওয়া উচিত বর্তমান মেয়রের । হাইকোর্টের গ্রীষ্মকালীন অবকাশের পর এই মামলার শুনানি হতে পারে বিচারপতি শম্পা সরকারের বেঞ্চে ।

মামলাকারীর তরফে আইনজীবী পার্থ ঘোষ বলেন, "মেয়র পরিষদ তৈরি না হওয়ায় নাগরিক পরিষেবা ঠিকভাবে পাচ্ছেন না আসানসোলের মানুষ । এর আগে পৌরভোট করা নিয়েও দীর্ঘদিন টালবাহানা করা হয়েছে । নিয়ম অনুযায়ী মেয়র পরিষদ কেন গঠন করা হবে না ? সব পক্ষকে চিঠি দিয়েও কাজ না হওয়ায় হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ দাবি করে দায়ের হয়েছে মামলা ।"

যদিও আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও চিঠি তিনি পাননি ৷ তাঁর কথায়,"কোর্টের এমন কোনও নোটিস এখনও পর্যন্ত হাতে পাইনি । নোটিস পেলে আইন অনুযায়ী উত্তর দেব ।" তবে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, মেয়র পরিষদ গঠন করতে দেরি হয়েছে বেশ কিছুটা । আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনের ভোট ছিল সেই কারণে দেরি হয়েছে । কয়েকদিনের মধ্যে মেয়র পরিষদ গঠন করে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড তৈরি হয়ে যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন । উল্লেখ্য, আসানসোলে পৌরনিগমের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস মোট 106টি ওয়ার্ডের মধ্যে 91টিতে জয়ী হয় । 7 আসনে জেতে বিজেপি । কংগ্রেস 3টি এবং বামেরা 2টিতে আসনে জয়লাভ করে ৷