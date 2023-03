আসানসোল সংশোধনাগার থেকে অনুব্রত মণ্ডল কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন

আসানসোল, 7 মার্চ: দিল্লি যাওয়া কোনও ভাবে এড়াতে পারলেন না বীরভূমের কেষ্ট ৷ মঙ্গলবার সকাল সকাল আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগার থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের বিশেষ দল ৷ কলকাতার জোকা ইএসআই হাসপাতালে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে ৷ তারপর গরুপাচার মামলায় অভিযুক্ত নেতাকে ইডির হাতে তুলে দেওয়া হবে (Enforcement Directorate to take Anubrata Mondal to Delhi by flight over Cattle Smuggling Case) ৷

আজ সকালে কড়া নিরাপত্তায় আসানসোল সংশোধনাগার থেকে বের করা হয় দাপুটে তৃণমূল নেতাকে ৷ বটল গ্রিন রঙের নতুন পাঞ্জাবি পরে অনুব্রত মণ্ডল রওনা দিলেন কলকাতা হয়ে দিল্লির পথে ৷ এদিন সংশোধনাগার থেকে বেরনোর সময় তার চোখমুখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট বলেই মনে হয়েছে ৷ সাংবাদিকদের কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে গেলেন তিনি ৷

অনুব্রত মণ্ডলের কনভয়ে ছিল দু'টি পুলিশের দুটি এসকর্ট ভ্যান ৷ তাতে একজন ইন্সপেক্টর, একজন সাব-ইন্সপেক্টর-সহ মোট 12 জন পুলিশ কর্মী ছিলেন ৷ এছাড়া সঙ্গে একটি অ্যাম্বুলেন্সও রাখা হয়েছে ৷ তাতে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী কেষ্টর সঙ্গে যাচ্ছেন ৷ রাস্তায় কোনও শারীরিক অসুবিধে হলে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা তৎক্ষণাৎ অনুব্রত মণ্ডলের চিকিৎসা করতে পারবেন বলেই এই বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন ৷ সংশোধনাগারে থাকাকালীন এবং সেখান থেকে হাসপাতালে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম থেকে সিলভার স্করপিও গাড়ি ব্যবহার করেছেন তিনি ৷ আজও সেই পরিচিত গাড়িতেই রওনা দেন অনুব্রত ৷ সংশোধনাগার থেকে তাঁকে বের করার সময় বাইরে বিজেপি কর্মীরা জড়ো হয়ে স্লোগান দেন ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, ইডি তাঁকে বিশেষ বিমানে দিল্লি নিয়ে যাবে ৷ সেখানে পৌঁছে অনুব্রত মণ্ডলের আরও একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে ৷ এরপর সময় থাকলে আজই কোর্টে অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে তোলা হতে পারে গরুপাচার মামলার অন্যতম মূল অভিযুক্তকে ৷ দেরি হলে বুধবার অনুব্রত মণ্ডলকে আদালতে কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে তোলা হবে ৷ তবে জানা গিয়েছে, বুধবার রাউস এভিনিউ কোর্ট বন্ধ থাকছে ৷ সে ক্ষেত্রে বিশেষ আদালত কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে অনুব্রত মণ্ডলকে হাজির করে তাঁকে হেফাজতে নেবে ইডি ৷