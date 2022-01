আসানসোল, 25 জানুয়ারি : একেই বলে ‘ঠেলার নাম বাবাজি’ ৷ গতবছর অতিবৃষ্টিতে আসানসোল শহর প্লাবিত হওয়ার পরেই টনক নড়েছে রাজনৈতিক দলগুলির ৷ তাই 12 ফেব্রুয়ারি আসানসোল পৌরনিগম ভোটের আগে খাল ও নদী সংস্কারের প্রতিশ্রুতি শাসক-বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের ইস্তেহারে (Promise to Reform Rivers and Canals in Election Manifesto) ঠাঁই পেয়েছে ৷ বিশেষ করে আসানসোল শহরের মধ্য দিয়ে যাওয়া গাঁড়ুই ও নুনিয়া নদী সংস্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিআইএমের ইস্তেহারে ৷

গতবছর অতিবৃষ্টির জেরে গাঁড়ুই ও নুনিয়া নদীর জলে প্লাবিত হয়ে যায় আসানসোল শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ যা বিগত কয়েক দশকে হতে দেখেননি আসানসোল পৌরনিগমের (AMC Election 2022) নাগরিকরা ৷ আর এই প্লাবনের জেরে আসানসোলের নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে ৷ বিশেষ করে শাসকদলে থাকাকালীন বিদায়ী মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির কাজ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ বৃষ্টিতে আসানসোল শহরে জল জমার পর গাঁড়ুই ও নুনিয়া নদী সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন নাগরিকরা ৷ কিন্তু, পৌরনিগমের প্রশাসক বোর্ড সেই সময় ড্রেজিংয়ের কাজ করেই খান্ত হয়েছে ৷

এবার পৌরনিগম নির্বাচনে গাঁড়ুই ও নুনিয়া নদী সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সব রাজনৈতিক দলের ইস্তেহারে ৷ পাশাপাশি পৌরবোর্ড গঠন করলে আসানসোলে পৌরনিগম এলাকার সব খাল ও বিলের সংস্কার করার কথাও উল্লেখ রয়েছে ইস্তেহারে ৷ এ নিয়ে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, ‘‘তৃণমূল আগামী পৌরবোর্ড দখলের পরেই নদী সহ খাল-বিল সংস্কার করবে ৷ যাতে আগামী দিনে আসানসোলের মানুষকে ভোগান্তির শিকার না হতে হয় ৷’’

একই কথা শোনা গেল প্রাক্তন মেয়র তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির মুখে ৷ তাঁর দাবি, ‘‘মেয়র থাকাকালীন ড্রেজিং করিয়েছিলাম ৷ কিন্তু, আসানসোল পৌরনিগমের অধীনস্থ এলাকার বাইরেও এই নদীগুলি বয়ে গেছে ৷ সেখানেও সংস্কার প্রয়োজন ৷ না হলে সমস্যা মিটবে না ৷ আমি মেয়র থাকাকালীন রাজ্য কৃষি দফতরকে বিষয়টি জানিয়েছিলাম ৷ তাদের কাছে ডিপিআর জমা দেওয়া হয় ৷ কিন্তু, কৃষি দফতর বঞ্চনা করেছে আসানসোলকে ৷’’