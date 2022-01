বার্নপুর (আসানসোল), 18 জানুয়ারি : বার্নপুরে রহমতনগর এলাকায় পুরনো শত্রুতার জেরে এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের অভিযোগ (Person Murdered in Burnpur) ৷ মৃতের নাম ফয়জল ইমাম, বয়স 54 বছর ৷ স্থানীয় এক যুবক মহম্মদ আলি ওরফে সোনু ফয়জলের পেটে ও গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে বলে অভিযোগ ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ফয়জল ইমামকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় ৷ অন্যদিকে, খুন করার পর স্থানীয় এক পথচারীর স্কুটার ছিনতাই করেন অভিযুক্ত ৷ এর পর স্কুটারে করে হীরাপুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন তিনি (Accused Went to Police Station and Surrendered) ৷ পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷

রহমতনগর এলাকার চাবি মোড় এলাকার বাসিন্দা ফয়জল ইমাম ৷ আজ বাড়ি থেকে বাজার যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন তিনি ৷ চাবি মোড়ে সোনু তাঁর পথ আটকায় ৷ এর পর ধারালো অস্ত্র বের করে পেটে ও গলায় কোপ মারতে থাকে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর ৷ এর পরেই রক্তাক্ত অবস্থায় ফয়জল মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ৷ তখন স্থানীয়রাই ফয়জলকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

ঠিক কী কারণে এই খুন তা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে ৷ যদিও, পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে পুরনো শত্রুতার জেরেই এই খুন ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ দিনের বেলায় প্রকাশ্যে এভাবে খুনের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় ৷ ঘটনাস্থলে যান আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কনমিশনারেটের ডিসি অভিষেক মোদি ৷