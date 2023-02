আগরতলা, 15 ফেব্রুয়ারি: বৃহস্পতিবার সকালেই ত্রিপুরাবাসীর প্রতি রেকর্ড পরিমাণে ভোট দেওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষে দেখা গেল রেকর্ড ছুঁয়েছে ভোটের হার (Tripura Assembly Election) ৷ ভোটগ্রহণ শেষে চিফ ইলেক্টোরাল অভিসার কিরণকুমার দিনকররাও জানিয়ে দিলেন, 60 আসনের এই বিধানসভায় এবার ভোটের হার 92 শতাংশ (Final polling percentage in Tripura assembly polls will be 92) । 2018 এবং 2013 বিধানসভা নির্বাচনে যেই হারটা ছিল যথাক্রমে 89.38 ও 91.82 শতাংশ ।

চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে বিকাল 4টেয় ভোটগ্রহণ শেষ হয় । বিকেলেও রাজ্য জুড়ে 1,600টি ভোট কেন্দ্রে 9 শতাংশ ভোটার লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন । তাঁদের প্রত্যেকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় । ফলে ভোটগ্রহণ পর্ব মিটতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা গড়িয়ে যায় । 28.14 লক্ষ ভোটারের মধ্যে 81.1 শতাংশেরও বেশি ভোটার 4টের আগেই ভোট দেন । অন্যদিকে ভোটের আগেই 2.2 শতাংশেরও বেশি মানুষ, যাদের বেশিরভাগই পোলিং এবং নিরাপত্তাকর্মী, পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন ।

তিনি বলেন, "বিক্ষিপ্ত কিছু (5টি) ঘটনা বাদে রাজ্য জুড়ে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে । অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে জড়িত 6 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । নির্বাচন কমিশন শূন্য ভোট হিংসা মিশন শুরু করেছে । এটি সম্পূর্ণভাবে কাজে দিয়েছে ।" সমস্ত ভোটকেন্দ্রে প্রার্থীদের একাধিক পোলিং এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন, ওয়েবকাস্টিং ঠিকঠাকভাবেই সম্পন্ন হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও মাইক্রো পর্যবেক্ষক সব ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন । সব মিলিয়ে 31 জন মহিলা-সহ 259 জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । 2018 সালের বিধানসভা নির্বাচনে 24 জন মহিলা-সহ 297 জন প্রার্থী ছিলেন ।

ত্রিপুরার নির্বাচনে এবার মূলত ত্রিমুখী লড়াই (Tripura Assembly Polls) ৷ ভোট ময়দানে আছেন বিজেপি, তৃণমূল ও বাম জোটের প্রার্থীরা ৷ দীর্ঘ 25 বছরের বাম শাসনকে সরিয়ে 2018 সালে এই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি ৷ গেরুয়া শিবিরের কাছে তাই এবার এটা ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই ৷ এই নির্বাচনকে অবশ্য 2024 লোকসভা ভোটের আগে সেমিফাইনাল হিসেবেই দেখা হচ্ছে ৷

