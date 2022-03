ফুলিয়া, 24 মার্চ : ভুল চিকিৎসার অভিযোগে এক মহিলার মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য় ছড়াল এলাকায় (Wrong Treatment Death in Phulia) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার ফুলিয়ায় ৷ ঘটনার পর নার্সিংহোমে মৃতদেহ নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার । অভিযোগ এক ডাক্তারের বিরুদ্ধে (Death of woman due to wrong treatment accused doctor) । যদিও ওই চিকিৎসক এ বিষয়ে কছুই বলতে চাননি ৷

অভিযোগ, গত কয়েকদিন আগে ফুলিয়ার বাসিন্দা মল্লিকা বসাক পেটে টিউমার নিয়ে স্থানীয় সৈকত সরকার নামে এক গাইনোকোলজিস্টকে চেম্বারে দেখান ৷ সেখানে বেশ কয়েকদিন চিকিৎসা করার পর সুরাহা না হওয়ায় অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেন ওই ডাক্তার । ডাক্তার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে অপারেশনের কথা জানালে ওই নার্সিংহোম জানায়, সেখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা হয় না । তারপরই রানাঘাটের অন্য একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে অপারেশনের জন্য ভর্তি করানো হয় মল্লিকাকে । সেখানে সমস্ত পরীক্ষা করে অপারেশন করার পর কিছুক্ষণ ভাল থাকেন তিনি ৷ কিন্তু এরপরই অসুস্থ হতে থাকেন মল্লিকাদেবী ৷ অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে ।

অভিযোগ, সেই সময় সমস্ত রকম কাগজপত্র রোগীর পরিবার চাইলেও কোনও কাগজপত্র ওই ডাক্তারের তরফ থেকে দেওয়া হয়নি ৷ বরং ডাক্তার বলেন, ফোনে আমি বলে দিচ্ছি আপনারা আমার নাম বললেই ভর্তি হয়ে যাবে । মৃতার দেওরের অভিযোগ, অপারেশনের পর রোগীর পরিবারের হাতে দশ হাজার টাকাও দেন সৈকতবাবু ৷ পরে রোগীর পরিবার আরজিকরে রোগী নিয়ে গেলে তারা ওই ডাক্তারের পরিচয় দিলে ভর্তি নেয় আরজি কর । সেখানে আবার অপারেশন করতে বলা হয় ৷ এবং রোগীর পরিবারকে প্রায় 4 ঘণ্টা অপারেশন করে বলা হয়, আগের যে নার্সিংহোমে অপারেশন করা হয় সেখানে ভুল অপারেশন করা হয়েছে ৷ ফলে তাঁকে বাঁচানো যায়নি । এই ঘটনার পর রানাঘাটের নার্সিংহোমের সামনে মৃতদেহ নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় রোগীর পরিবার । যদিও এ বিষয়ে ওই চিকিৎসক এ বিষয়ে কিছুই বলতে চাননি ৷

অভিযোগ, সেখানে রোগীর পরিবারকে মারধরও করা হয় নার্সিংহোমের পক্ষ থেকে । যদিও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানায়, আমাদের এই ব্যাপারে কোনও কিছু জানা নেই, অপারেশন থিয়েটরে কি হয়েছে সেটা শুধু ডাক্তারবাবু বলতে পারবেন । ওই এলাকার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী মনোরঞ্জন বসাক বলেন, ‘‘আমরা পুরো ব্যাপারটি জানি ৷ যেটুকু জানা গিয়েছে সৈকত সরকার নামে ওই ডাক্তার ভুল অপারেশন করেছেন ৷ আমরা স্বাস্থ্য দফতরকে জানাব, যাতে ওই ডাক্তারের কঠোর শাস্তি হয়।’’