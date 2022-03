নবদ্বীপ, 10 মার্চ : মায়াপুরে একটি বিল থেকে চিনা নাগরিক এক মহিলার দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য (Chinese Citizens Body Recover in Mayapur) ৷ সেই সঙ্গে স্থানীয় এক যুবকের দেহও উদ্ধার হয়েছে ৷ মৃতেরা দু’জনেই ইসকনের ভক্ত ৷ ইসকনে চিনা নাগরিক ওই মহিলার পরিচয় লীলা অবতার দাস ৷ তিনি দেড়মাস আগে ইসকনে এসেছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ আর বছর 21 এর ওই যুবকের নাম বিশ্বরূপ দাস (Two Bodies Recover from A Wetland in Mayapur) ৷ বুধবার সন্ধ্যায় মায়াপুর গঙ্গানগরে গঙ্গার অংশ ওই বিলটিতে নৌকায় করে ঘুরতে গিয়েছিলেন তাঁরা ৷ সেখানেই নৌকা ডুবে তাঁদের মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের ৷

দোল উপলক্ষ্যে ইসকনে ব্যস্ততা তুঙ্গে ৷ লীলা নামের ওই চিনা নাগরিক ইসকনের আবাসিক ৷ তাঁদের 7-8 জনের একটি দল প্রায়ই ওই বিলে ঘুরে যেতেন ৷ বিশ্বরূপ দাসও ওই দলের সদস্য ছিলেন ৷ গতকাল সন্ধ্যায় লীলা এবং বিশ্বরূপ নৌকায় করে বিলে ঘুরতে যান বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের ৷ সেখানেই কোনও কারণে নৌকা উল্টে তাঁরা ডুবে যান ৷ তবে, এই পিছনে কোনও অন্তর্ঘাত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, গতকাল রাতে স্থানীয়রাই দু’টি দেহ জলে ভেসে থাকতে দেখেন ৷ তখন মায়াপুর পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয় ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দু’জনের দেহ উদ্ধার করে ৷ স্থানীয় লোকজনই পোশাক দেখে বুঝতে পারেন, মৃতেরা ইসকনের সদস্য ৷ এর পর কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে, তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ শনাক্ত করে ৷ খবর দেওয়া হয় বিশ্বরূপ দাসের পরিবারকেও ৷

রাতে দু’জনের দেহ মায়াপুর গ্রামীণ হাসপাতালে রাখা হয় ৷ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁদের দেহ নবদ্বীপ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখান থেকে ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ নৌকাটিকে উদ্ধার করে পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে, বিদেশি নাগরিকের জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মায়াপুরে ৷ বিষয়টিকে সাবধানতার সঙ্গে তদন্ত করছে পুলিশ ৷