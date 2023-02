অ্যাথলেটিক্স গেমসে তাক লাগালেন বছর চল্লিশের এক ব্যক্তি

শান্তিপুর, 13 ফেব্রুয়ারি: ইন্ডিয়ান মাস্টার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তিনটি ইভেন্টে সোনা জিতে (Wins Gold) তাক লাগালেন 40 বছর ঊর্ধ্বের এক ব্যক্তি। পাঁচ হাজার, দশ হাজার এবং 1 হাজার 500 মিটার দৌড়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর মূল লক্ষ্য অলিম্পিকে পদক জেতা (First Prize in Three Multiple Events at International Athletics Meet)।

নদিয়ার শান্তিপুর থানার সাহেবডাঙা এলাকার বাসিন্দা তারক ঘোষ ৷ বয়স 40 বছরের ঊর্ধ্বে। ছোট থেকেই খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর। দিনমজুর করে কোনও রকমের সংসার চালান তিনি। সেই কারণে আলাদা করে কোথাও প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়ে ওঠেনি তাঁর। সকালে দিনমজুরের কাজ করে হাতেগোনা কিছু সময়ে প্র্যাকটিস চালিয়ে যান। ছোট থেকেই অদম্য ইচ্ছা শক্তির জেরেই নিয়মিত দৌড় প্র্যাকটিস করে চলেছেন। সেভাবে কোনও প্রতিযোগিতায় সুযোগ না-মিললেও ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে চল্লিশ বছর পার করেও সোনা জিতলেন তিনি।

চলতি মাসের গত 9 তারিখে মেদিনীপুরে যান ইন্ডিয়ান মাস্টার অ্যাথলেটিক্সের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। পুরো ভারতবর্ষ থেকে এই খেলায় অংশগ্রহণ করেন প্রতিযোগীরা। 42তম এই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স মিট-2023 (International Athletics Meet 2023)-এর তিনটি ইভেন্টেই প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি। একসঙ্গে তিন, তিনটি সোনার পদক পেয়ে খুশি তাঁর পরিবার থেকে এলাকাবাসীও। তারক ঘোষ বলেন, "এবারে তাঁর লক্ষ্য রয়েছে এশিয়ান গেমস। সেখানেও প্রথম স্থান অধিকার করার আশা রাখছেন তিনি।"

পাশাপাশি তিনি বলেন, "আমার পরবর্তী এবং মূল লক্ষ্য অলিম্পিকে ভারতকে পদক দেওয়া।" তাঁর পরিবারের এক সদস্য জানান, আর্থিকভাবে তিনি প্রশিক্ষণ না-নিতে পারলেও যতটা পারা যায় তাঁরা চেষ্টা করেন তারকের খেলাধুলোয় সাহায্য করতে। তবে কিছুটা আর্থিক সাহায্য পেলে ও নিজেকে আরও মেলে ধরতে পারবে বলে মনে করেন তিনি।