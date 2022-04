ধানতলা, 16 এপ্রিল : নদিয়ার ধানতলায় এক নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে (Unnatural Death of Minor Girl) ঘিরে উত্তেজনা ৷ পিসতুতো দিদির বাড়ি ঘুরতে গিয়ে ওই নাবালিকা নাকি আত্মহত্যা করেছে ৷ এমনটাই জানিয়েছে, মৃতের পিসতুতো দিদি এবং জামাইবাবু ৷ এমনকি পরিবারের লোকজন পৌঁছনোর আগেই দেহের ময়নাতদন্ত করে ফেলা হয় বলে অভিযোগ ৷ তবে, মৃতের পরিবার আত্মহত্যার বিষয়টি মানতে নারাজ ৷ তাই পরিবারের দাবিতে ফের একবার নাবালিকার দেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে (Second Postmortem of Minor Girl Due to Unnatural Death in Nadia) ৷

নদিয়ার গাংনাপুরের ঘোলা এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকা গত সোমবার পিসতুতো দিদির বাড়ি ধানতলায় বেড়াতে যায় ৷ কিন্তু, গত পরশু গভীর রাতে নাবালিকার বাড়িতে ফোন করেন তার জামাইবাবু ৷ জানান ওই নাবালিকার একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ এর কিছুক্ষণ পর আবারও ফোন করে বলা হয়, সে মারা গিয়েছে এবং রানাঘাট হাসপাতালে রয়েছে ৷ এমনকি নাবালিকার বাবা ও জ্যাঠা হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই দেহের ময়নাতদন্ত করে ফেলা হয় ৷ আর সেখানে গিয়ে পরিবারের লোকজন জানতে পারে, ওই নাবালিকা নাকি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে ৷

যদিও, সেই দাবি মানতে নারাজ মৃতের পরিবার ৷ তাঁদের দাবি, মেয়ে সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় পিসতুতো দিদির বাড়ি গিয়েছিল ৷ সেখানে কী এমন ঘটল ? যে সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিল ! পরিবার আত্মহত্যার যুক্তি মানতে নারাজ ৷ এর পর নাবালিকার দেহ গাংনাপুরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে পৌঁছনোর অন্যান্য আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে পরিবারের লোকজন ফের ময়নাতদন্তের দাবি জানায় এবং পুলিশকে খবর দেয় ৷ গাংনাপুর থানার পুলিশ নাবালিকার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ফের রানাঘাট হাসপাতালে পাঠিয়েছে ৷ এখন দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ ৷

যদিও, মৃত নাবালিকার পিসতুতো দিদি এবং জামাইবাবুর দাবি, সে ঘরের ভিতরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে ৷ তাঁরাই তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ ধানতলায় নাবালিকার পিসতুতো দিদির বাড়িতেও যাবেন তদন্তকারীরা ৷