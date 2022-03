শান্তিপুর, 15 মার্চ : সুতো রং করার নাইট্রেট দিয়ে মাংস রান্না (Nitrate in Food) ৷ আর সেই মাংস খেয়ে বিষক্রিয়া হয়ে গুরুতর অসুস্থ একই পরিবারের 9 সদস্য (9 People are Admitted to Hospital in Food Poisoning Case in Shantipur) ৷ জানা গিয়েছে, নাইট্রেটকে নুন ভেবে রান্নায় ব্যবহার করা হয়েছিল ৷ আর তার জেরেই এই বিপত্তি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুরের হরিপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় পরিবারের 4 সদস্যকে কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ বাকিরা শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

সূত্রের খবর, শান্তিপুরের হরিপুরের বাসিন্দা তপন সরকারের বাড়িতে গতকাল রান্নায় নুন ভেবে ভুলবশত সুতো রং করার নাইট্রেট মেশানো হয় (Nitrate Instead of Salt in Cooking) ৷ দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর হঠাৎই পরিবারের সকলে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ সবাই বমি করতে শুরু করেন ৷ তখনই তপন সরকার বিষয়টি বুঝতে পারেন রান্নায় নুনের বদলে নাইট্রেট দেওয়া হয়েছে ৷ তড়িঘড়ি তাঁরা প্রতিবেশীদের সাহায্যে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন ৷ সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হয় সকলের ৷ কিন্তু, 3 জনের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায় ৷ তাঁদের দ্রুত কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ তাদের মধ্যে 2 জন শিশু রয়েছে ৷

হাসপাতাল সূত্রে খবর, রাতে আরও একজনের শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে, তাঁকেও কল্যাণীর ওই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ তবে, এই ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ কারণ, রান্নাঘরে নাইট্রেট কীভাবে এল ? সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি ৷ পাশাপাশি, খাওয়ার সময় স্বাদেও কেন কিছু বোঝা গেল না ? আর অসুস্থ হওয়ার পর কীভাবে জানতে পারলেন তাঁরা যে, রান্নায় নুন না দিয়ে নাইট্রেট দেওয়া হয়েছে ? এমন বহু প্রশ্ন উঠেছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৷

রান্নায় নুনের বদলে নাইট্রেট ! শান্তিপুরে গুরুতর অসুস্থ পরিবারের 9 সদস্য

তবে, চিকিৎসকরা এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু জানাননি ৷ 9 জনরে শরীরের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷ সেই রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে, ঠিক কী হয়েছিল ৷ আর সত্যিই যদি নাইট্রেট পাওয়া যায় ৷ তবে, সেক্ষেত্রে পুলিশি তদন্তের বিষয়টিও উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷