নদিয়া, 21 ডিসেম্বর : যুবককে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে খুনের অভিযোগ একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে (Man killed by miscreants in Nadia)। নদিয়ার তাহেরপুর থানা এলাকার বীননগরের খাঁ পাড়ার ঘটনা (Murder in Nadia) ৷ মৃত ওই যুবকের নাম রাকেশ মণ্ডল, বয়স 28 বছর । আজ সকালে তাহেরপুরের শিমুলিয়া খালপাড় থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ রাকেশ মণ্ডল পেশায় টোটোচালক ছিলেন ৷ তিনি মামার বাড়িতে থাকতেন ৷

পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার বিকেলে নতুন কেনা টোটো নিয়ে ভাড়ার জন্য বেরিয়েছিলেন তিনি ৷ তারপর সারা রাত বাড়ি ফেরেননি ৷ রাতভর বাড়ির লোকজন তাঁর খোঁজ করে ৷ কিন্তু, রাকেশের খোঁজ না পাওয়ায় সকালে তাহেরপুর থানায় অভিযোগ জানাতে যায় তাঁর পরিবার ৷ সেই সময় পুলিশের কাছে খবর যায়, একটি ক্ষতবিক্ষত দেহ শিমুলিয়া এলাকায় পড়ে রয়েছে ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ৷ পরবর্তী সময়ে রাকেশের পরিবারকে দিয়ে দেহটি শনাক্ত করানো হয় ৷

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রাকেশের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে ৷ এমনকি শরীরের ভিতরের অঙ্গ ধারাল অস্ত্রের কোপ বেরিয়ে এসেছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে রাকেশ মণ্ডলের নতুন টোটো এবং মোবাইল ফোন উধাও হয়েছে ৷ ফলে সেগুলির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ ৷ মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করতে শুরু করেছে পুলিশ ৷ প্রাথমিকভাবে ছিনতাইয়ের ঘটনা বলে মনে হলেও, পরিকল্পনা করে বা শত্রুতার জেরে খুনের বিষয়টিকেও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা ৷ পুলিশের অনুমান, ছিনতাইয়ের রূপ দিতেও রাকেশের টোটো ও মোবাইল সরিয়ে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে ৷ রাকেশ মণ্ডলের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷ পুলিশ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ৷