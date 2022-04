হাঁসখালি, 11 এপ্রিল : হাঁসখালি ধর্ষণ-কাণ্ডে (Hanskhali Rape) নয়া তথ্য ৷ মৃত নাবালিকার দিদির দাবি, অভিযুক্ত সোহেল ওরফে ব্রজ গোয়ালির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাঁর বোনের (Hanskhali Rape Victim was in a Relation with Accused) ৷ যে রাতে ঘটনাটি ঘটে, সেই রাতে অভিযুক্তের জন্মদিন ছিল ৷ সেখানেই গিয়েছিল তাঁর বোন ৷

তার পর কী হল ? মৃতার দিদির দাবি, সেখানেই তাঁর বোনকে জোর করে মদ্যপান করা হয় ৷ তার পর ধর্ষণ করা হয় ৷ তাঁর দাবি, সেই রাতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁর বোনকে বাড়িতে দিয়ে যায় কয়েকজন মহিলা ৷ ওই মহিলারা হুমকি দিয়েছিল যে বিষয়টি জানাজানি হলে বাড়িঘর আগুন জ্বালিয়ে দেবে ।

প্রসঙ্গত, হাঁসখালি থানার এই ঘটনা ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে ৷ কারণ, ওই নাবালিকার মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে ৷ তার প্রকৃত চিকিৎসা হয়নি বলে অভিযোগ ৷ তাছাড়া পরিবারের দাবি, কয়েকজন যুবক জোর করে ওই নাবালিকার সৎকার করে ৷ কীভাবে কোনও নথি ছাড়া এই কাজ হল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পুলিশ অভিযুক্ত সোহেলকে গ্রেফতার করেছে (Police Arrest Hanskhali Rape Accused) ৷ তদন্ত চলছে ৷

কিন্তু মৃতার দিদির দাবি ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ তাহলে কি পরিকল্পনা করেই ওই নাবালিকাকে জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে পাঠানো হয় ? এই ঘটনায় কি আরও অনেকে জড়িত ? ওই মহিলারা কারা, যারা নাবালিকাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে গেল ?

আরও পড়ুন : BJP Bandh At Hanskhali : ধর্ষণে মৃত্যু নাবালিকার, প্রতিবাদে আজ হাঁসখালিতে 12 ঘণ্টার বনধ বিজেপির