গাংনাপুর (নদিয়া), 19 ডিসেম্বর : সাধারণ মানুষের থেকে কয়েক কোটি টাকা প্রতারণা করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির এসসি মোর্চার নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি অমিতোষ বসুর বিরুদ্ধে (Ex BJP leader frauds money of villagers in Gangnapur of Nadia and flees away) । এই ঘটনায় ইতিমধ্যে গাংনাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপিরই আরেক নেতা । তবে এক মাস কেটে গেলেও হদিশ মেলেনি ওই নেতার । ঘটনা সামনে আসার পরই অমিতোষের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে সক্রিয় হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব ।

নদিয়ার গাংনাপুর থানার ঘোলার বাসিন্দা অমিতোষ বসু মাস কয়েক আগে বিজেপির নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার এসসি মোর্চার সভাপতি নিযুক্ত হন । তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে । গাংনাপুর, ধানতলা এবং আশপাশের কিছু এলাকার বাসিন্দাদের থেকে তিনি টাকা তুলছিলেন । নিজে একটি সমিতি তৈরি করে গ্রামের মানুষদের সেখানে দৈনিক সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়েছিলেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা । পরে বেশি অঙ্কের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই টাকা আর ফেরত দেননি বলে অভিযোগ জানিয়েছে গ্রামবাসীরা ।

সপ্তাহ দুয়েক আগে পায়রাডাঙার বাসিন্দা বিজেপির প্রাক্তন অফিস সম্পাদক ও এসসি মোর্চার নেতা সুভাষ বিশ্বাস গাংনাপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অমিতোষের বিরুদ্ধে । তাঁর অভিযোগ, একটি সমিতি তৈরি করে অমিতোষ সঞ্চয়ের নামে বহু লোকের থেকে কয়েক কোটি টাকা তুলেছে । বহু গরিব মানুষ তাকে বিশ্বাস করে সর্বস্বান্ত হয়েছেন । সুভাষের কাছ থেকে ঋণের নাম করে আট লক্ষ টাকা নিয়েছে । তবে সেই টাকা আর ফেরত দেয়নি । নভেম্বর মাসে অমিতোষের কাছে টাকা চাইলে সে সকলকে বলে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সবাইকে দেবে । এরপরই বাড়ি ছেড়ে সপরিবার পালিয়ে যায় অমিতোষ বসু । তার বাড়িতে তালা ঝুলছে বলে পুলিশকে জানিয়েছে প্রতারিত গ্রামবাসী ৷

প্রায় 500 গ্রামবাসীর টাকা নিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠেছে বিজেপির নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি অমিতোষ বসুর বিরুদ্ধে

সুভাষ বলেন, "গ্রামের গরিব মানুষের কয়েক কোটি টাকা সে আত্মসাৎ করে পালিয়েছে । পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি । কিন্তু এখনও সে ধরা পড়েনি । পুলিশকে আমরা বারবার বলার পরেও গ্রেফতার করা যায়নি । ব্যবস্থা না হলে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হব ।"

অমিতোষের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগের পরে অস্বস্তিতে পড়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতারাও । ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছেন তাঁরা । অমিতোষ পালানোর আগেই দলের পদ থেকে ইস্তফা দেন বলে দাবি বিজেপির । বিধানসভা ভোটের পর থেকেই দলের সঙ্গে সেভাবে সম্পর্ক রাখেননি বলে জানাচ্ছেন বিজেপি নেতারা ।

বিজেপির কিষাণ মোর্চার নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অশোক বিশ্বাস বলেন, "2021-র বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে অমিতোষের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না ৷ কে কোথা দিয়ে কীভাবে, কী ব্যবসা করছে, এ বিষয়ে দলের কিছু জানা নেই ৷" তাঁর দাবি, অমিতোষ অনেক আগে গেরুয়া নেতৃত্বের কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছিলেন এবং বিজেপি তা গ্রহণ করেছিল ৷