নদিয়া, 18 জানুয়ারি: বিএসএফ জওয়ানের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালাল দুষ্কৃতীরা ৷ মঙ্গলবার নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর সেক্টরের সিকরা সীমা চৌকি এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে ৷ আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানকে উদ্ধার করে সীমা চৌকিতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চাপড়া সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ জওয়ানের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে কলকাতায় রেফার করেন ৷ বিএসএফ সূত্রের দাবি, হামলা চালানোর পর দুষ্কৃতীরা বাংলাদেশের দিকেই পালিয়েছে এবং তারা বাংলাদেশি চোরাকারবারি (Alleged Bangladesh smugglers trying to enter into West Bengal) ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল 10টা 35মিনিটে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় সীমা চৌকি সিকরার অঞ্চলে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান 4 জনকে অবৈধভাবে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশে বাধা দেন ৷ তখন বাংলাদেশের দিক থেকে আসা দুষ্কৃতীদের সঙ্গে জওয়ানের বচসা শুরু হয় ৷ এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে জওয়ানকে আক্রমণ করে ৷ হামলায় জওয়ানের হাতে ও মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে ৷ জওয়ান কিছু বোঝার আগে অনুপ্রবেশকারী দুষ্কৃতীরা আহত জওয়ানের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে বাংলাদেশের দিকে পালিয়ে যায় ৷ খবর পেয়ে এক সহকর্মী আহত জওয়ানের কাছে পৌঁছন ৷ ততক্ষণে দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় চাপড়া থানায় এফআইআর করা হয়েছে ৷

জওয়ানের অস্ত্র উদ্ধার এবং অপরাধীদের ধরতে বিএসএফ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (Border Guard Bangladesh) সঙ্গে একটি ফ্ল্যাগ বৈঠক করেছে ৷ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবির আধিকারিকরা আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি ওই দুষ্কৃতীদের ধরবেন ৷ কৃষ্ণনগর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল সঞ্জয় কুমার বলেন, "চোরাকারবারি, অপরাধজনক কাজের উদ্দেশ্যযুক্ত মানুষেরা যখন সীমান্তের ওপারে তাদের অবৈধ কার্যকলাপে সাফল্য পায় না, তখন তারা জওয়ানদের উপর হামলা চালায় ৷ প্রতিনিয়ত আমাদের জওয়ানদের উপরে পরিকল্পিতভাবে চোরাকারবারি এবং তাদের সহযোগীরা আক্রমণ করে ৷ কিন্তু তবুও আমাদের জওয়ানরা তাদের পরিকল্পনা সফল হতে দেয় না ৷"

অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অধীন সীমা চৌকি আমুদিয়ার 112 ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা চোরাকারবারিদের খপ্পর থেকে 9টি পাখি (কবুতর) উদ্ধার করেছে ৷ যেগুলি তারা নাইলনের ব্যাগে করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে আসছিল ৷ জওয়ানরা চোরাকারবারিদের ধাওয়া করলে, তারা এই ব্যাগগুলি ফেলে রেখে ঘন অন্ধকার ও কুয়াশার সুযোগ নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ৷ জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাগগুলি থেকে পাখিগুলিকে উদ্ধার করে ৷ এরপর তাদের বসিরহাট বন দফতরের কাছে হস্তান্তর করা হয় ৷

