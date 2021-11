নদিয়া, 28 নভেম্বর : বেঁচে রইল না পরিবারের আর কেউ ৷ হাঁসখালির মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একই পরিবারের 10 জনের (10 members of a family died in Nadia accident) ৷ বয়স্কের সদস্যের শবযাত্রায় যেতে গিয়ে শেষ হয়ে গেল গোটা একটা পরিবার ৷ পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত যে 18 জনের মৃত্যু হয়েছে, জানা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে 7 জন মহিলা ছিলেন ৷ ছিল এক শিশুও ৷ হাঁসখালির এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় শিউরে উঠছেন স্থানীয়রা (Hanskhali accident in Nadia) ৷

উত্তর 24 পরগনার বাগদা থানার পার মদনপুর এলাকার বাসিন্দা শ্রীবানি মুহুরী (80) । বয়সজনিত কারণে মৃত্যু হয় গতকাল । তারপর গভীর রাতে তাঁকে নিয়ে একটি 407 গাড়িতে করে পরিবারের 10 জন সদস্য-সহ এলাকার বেশ কয়েকজন নবদ্বীপ শ্মশানে শেষকৃত্য করার উদ্দেশে রওনা দেন । রাত একটা নাগাদ নদিয়ার হাঁসখালি থানার ফুলবাড়ি এলাকায় রাজ্য সড়কে উল্টো দিক থেকে আসা একটি পাথরবোঝাই লরিতে সরাসরি ধাক্কা মারে শ্মশানযাত্রীদের গাড়ি । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় 11 জনের । পরে হাসপাতালে নিয়ে যেতেই আরও 6 জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ কয়েক ঘণ্টা পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরও একজন ৷ এখনও পর্যন্ত মোট 18 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ৷ এই 18 জনের মধ্যে 10 জনই দেখা যাচ্ছে একই পরিবারের সদস্য ৷

হাঁসখালির মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের 10 সদস্যের

সূত্রের খবর, মুহুরী পরিবারের যে 10 জন সদস্য গাড়িতে করে শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে এসেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই মারা গিয়েছেন ৷ পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, মৃত এই 18 জনের মধ্যে সাতজন মহিলা এবং একটি শিশু রয়েছে ৷ উত্তর 24 পরগনার বাগদা থানার পার মদনপুর এলাকায় শোকের ছায়া ।

হাঁসখালির স্থানীয়দের তরফে প্রশাসনিক অব্যবস্থার অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ রাস্তার ওপর স্টোনচিপ জড়ো করে রাখার কারণেও এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে অনেকের দাবি ৷ অভিযোগ, রাস্তার উপরই এভাবে প্রায়শয়ই ইমারতী সামগ্রী রাখা থাকে ৷ অনেক সময়ই দুর্ঘটনা এসব কারণেও ঘটে থাকে ৷ এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় পদক্ষেপ করা হবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশি তরফে ৷

আরও পড়ুন : Nadia Accident Death : কুয়াশা না গতি ? হাঁসখালির পথ দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন