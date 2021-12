কলকাতা, 15 ডিসেম্বর : করোনার নয়া প্রজাতি ওমিক্রন এবার গুটি-গুটি পায়ে হানা দিল বঙ্গেও (Omicron case detect in West Bengal) ৷ মুর্শিদাবাদের বছর সাতের এক বালক আক্রান্ত করোনার নয়া প্রজাতিতে (seven years old boy from Murshidabad contracted to Omicron) ৷ আবুধাবি, হায়দরাবাদ হয়ে ওই বালক বঙ্গে প্রবেশ করেছে বলে মুর্শিদাবাদ স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর ৷

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড: সন্দীপ সান্যাল বলেন, ‘‘ওই বালকের বাড়ি ফরাক্কার বেনিয়াগ্রামে হলেও বর্তমানে সে মালদার কালিয়াচকে আত্মীয়ের বাড়ি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷’’ মুর্শিদাবাদ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কথায়, বালকটি তার বাবা-মায়ের সঙ্গে বর্তমানে মালদায় থাকলে সেক্ষেত্রে মালদার স্বাস্থ্য দফতর যা যা করণীয় করবে ৷

তবে শিশুটি যদি মুর্শিদাবাদে থাকে, সেক্ষেত্রে নিয়ম মেনে এলাকায় কন্টেনমেন্ট জোন করা হবে বলে আশ্বাস দেন সন্দীপবাবু ৷ তবে শিশুটির লোকেশন সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি বলেই জানান তিনি ৷

গত 11 ডিসেম্বর আবু ধাবি থেকে ওই শিশু বাবা-মায়ের সঙ্গে ভারতে পৌঁছয় বলে জানিয়েছে মুর্শিদাবাদ স্বাস্থ্য দফতর ৷ এরপর হায়দরাবাদ হয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখেন ৷ তবে শিশুটি যে ওমিক্রন আক্রান্ত তা হায়দরাবাদে তার করোনা পরীক্ষার রিপোর্টেই জানা যায় ৷

এরপর তেলেঙ্গানা সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিষয়টি জানায় ৷ আপাতত ওই শিশুর বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগোযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় লোকেশনের বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া যাচ্ছে না ৷