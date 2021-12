ভরতপুর, 28 ডিসেম্বর : থানার অফিসার ইন-চার্জকে অপমানজনক মন্তব্য ও হুমকি ৷ ঘটনায় জেরে বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করলেন ভরতপুর থানার ওসি রাজু মুখোপাধ্যায় (Officer In Charge Of Bharatpur Police Station files a case against Humayun Kabir)। তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে 166, 504, 505, 589 ধারায় সুয়োমোটো মামলা রুজু করা হয়েছে।

গত 24 ডিসেম্বর ভরতপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে ভরতপুর থানার ওসি রাজু মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করে ও হুমকি দিয়ে বিতর্কে জড়ান বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার রাজু মুখোপাধ্যায়কে 48 ঘন্টার মধ্যে বদলি করিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন তিনি। পাশাপাশি অফিসার ইন-চার্জের টেবিলে পা-তুলে বিধায়কের ক্ষমতা দেখানোরও হুঁশিয়ারি দেন। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায় (TMC MLA Humayun Kabir's controversial video went viral as he threatens OC)। যদিও তৃণমূল সভানেত্রী শাওনি সিংহ রায় বলেন, হুমায়ুনের যা করেছে, সেটা দল সমর্থন করে না।

আরও পড়ুন : Humayun Kabir controversial video : পুলিশের টেবিলের উপর পা দিয়ে বসব, হুমকি দিয়ে বিতর্কে হুমায়ুন

তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়ে চিঠিও দেয় সভানেত্রীকে। সোমবার সরকারি আধিকারিককে উদ্দেশ্য করে অপমানজনক মন্তব্যের জন্য সোমবার বিধায়কের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো মামলা দায়ের করেন ভরতপুরের ওসি ৷ এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।