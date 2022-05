ভগবানগোলা, 18 মে : বাইশ বছর ধরে দাড়ি রাখছেন । সযত্নে রাখা সেই দাড়ির দৈর্ঘ্য এখন 8 ফুট ছাড়িয়েছে । লক্ষ্য 18 ফুটের বেশি দৈর্ঘ্যের দাড়ি রেখে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড স্থাপন করা ৷ এই লক্ষ্য পূরণ হলে তবেই দাড়ি কাটবেন । তার আগে নয় ৷ আর এই দাড়ির সাধনার জন্যই নাকি বিয়ে করেননি মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার দিয়ার ফতেপুরের বাসিন্দা ফকির মহম্মদ জবিরুল শেখ (Jabirul of Bhagwangola did not Get Married to Set a Record of Long Beard) । 58 বছর বয়সী জবিরুলের সংসারে রয়েছেন মা ও এক ভাই । টোটো চালিয়ে মা ও ভাইকে নিয়ে কোনওরকমে সংসার চালান জবিরুল ৷

2000 সাল থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করেন জবিরুল । আগে অন্যের লরি চালাতেন । পরে নিজে ঋণ নিয়ে লরি কিনে চালাতে শুরু করেন । কিন্তু পারিবারিক সমস্যায় লরিটি বিক্রি করে দিতে হয় । বয়সের ভারে এখন টোটো চালিয়েই মা ভাইয়ের সংসার চালান জবিরুল । দাড়ি রাখতে গিয়ে বিয়েই করা হয়নি । লক্ষ্য একটাই । গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে নাম তুলে সর্ববৃহৎ দাড়িওয়ালার খেতাব অর্জন । যদিও সে লক্ষ্য এখনও বহু দূরে ।

সর্ববৃহৎ দাড়ি রাখার খেতাব এখন ধরে রেখেছেন রাজস্থানের বিকানেরের বাসিন্দা গিরিধর ভায়াস । 1985 সাল থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করে 2018 সালে পৃথিবীর সব থেকে বড় দাড়িওয়ালার খেতাব পান তিনি । মুস্টাক ম্যান অফ ইন্ডিয়া নামে তাঁকে চেনেন অনেকেই । মুর্শিদাবাদের ফকির মহম্মদ জবিরুলও শুধু বড় দাড়ি রাখার স্বপ্ন দেখেন তাই নয়, দাড়ির দৈর্ঘ্য বাড়াতে সাধনাও করছেন । সযত্নে লালন করছেন তা ৷ বর্তমানে তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ্য ফুট ৷

