মুর্শিদাবাদ, 27 মে : বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য চাওয়া হয়েছে ঘুষ ! তা না দেওয়ায় মেলেনি পরিষেবা ৷ তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা কেন্দ্রে বিক্ষোভ করেন ওই গ্রাহক (Protest on bribery over electricity connection in Murshidabad) ৷

মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার জাওহারী গ্ৰামের বাসিন্দা সুজয় ঘোষ ৷ তিনি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করতে স্থানীয় পাঁচথুপি বিদ্যুৎ গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে আবেদন জমা দেন । সংযোগ স্থাপনের জন্য এক আধিকারিক পাঁচ হাজার টাকা দাবি করেন । তবে সুজয় ঘোষ সে টাকা দিতে অস্বীকার করেন ।

এই ঘটনার দেড় বছর পেরিয়ে গেলেও বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন হয় না । তখন তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে পাঁচথুপি বিদ্যুৎ গ্ৰাহক পরিষেবা কেন্দ্রে গিয়ে বিক্ষোভ করেন অভিযুক্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে । আধিকারিকরা ঘুষ চেয়ে না পাওয়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেননি বলে অভিযোগ এনে দ্বারস্থ হন স্টেশন ম্যানেজারের কাছে । অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এসএস অর্থাৎ স্টেশন সুপারভাইজারের অফিসেও বিক্ষোভ দেখানো হয় ।

বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের জন্য ঘুষ চায় আধিকারিক

যদিও পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পাঁচথুপি বিদ্যুৎ গ্ৰাহক পরিষেবা কেন্দ্রের স্টেশন ম্যানেজার । অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এসএস-এর কাছেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন । যদিও পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পাঁচথুপি বিদ্যুৎ গ্ৰাহক পরিষেবা কেন্দ্রের স্টেশন ম্যানেজার । এছাড়াও তিনি আগামী একমাসের মধ্যে সুজয়বাবুর বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ৷