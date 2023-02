আগুন লাগল জিয়াগঞ্জের নার্সিং কলেজে

জিয়াগঞ্জ, 1 ফেব্রুয়ারি: জিয়াগঞ্জ নার্সিং কলেজে আগুনের ঘটনায় আতঙ্ক । এদিন সন্ধ্যা নাগাদ ওই নার্সিংহোমে ধোঁয়া বার হতে দেখেই আতঙ্ক ছড়ায় । এরপর সেখানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করে । আতঙ্কে প্রশিক্ষণরত ছাত্রীরা বেড়িয়ে আসে (Fire breaks out at Jiaganj School and College of Nursing) ।

খবর দেওয়া হয় লালবাগ ফায়ার ব্রিগেডে । খানিক পরেই দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাতে থাকে । কিছুক্ষণ পরে ফায়ার ব্রিগেডের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । কিন্তু ফায়ার ব্রিগেডের ট্যাঙ্কে জল কম থাকায় আগুন নেভানোর কাজ ব্যাহত হত । স্থানীয় বাসিন্দারা বালতি নিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান । শেষ পর্যন্ত স্থানীয় বাসিন্দা ও ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীদের প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে

প্রাণহানীর ঘটনা না-ঘটলেও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । মাস কয়েক আগে ওই নার্সিং হোমেই ফ্রি কোচিং-সেন্টার খুলতে ঘর দেখতে গিয়েছিলেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী অরিজিৎ সিং ।

প্রসঙ্গত, গতকাল ধানবাদের একটি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের জেরে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের (Fire in Hospital in Dhanbad) ৷ শ্বাসরুদ্ধ হয়েই পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ধানবাদের হাজরা হাসপাতালে আগুন লেগে যে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে তিনজন এরাজ্যের বাসিন্দা (Several People from Goghat Burnt to Death) ৷ সেই ঘটনায় এরাজ্যের হুগলির গোঘাটের আরও একজন ওই অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন ৷ পাশাপাশি, আরও একজন নিখোঁজ রয়েছেন ৷