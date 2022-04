মালদা, 27 এপ্রিল : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কাশ্মীরে দুষ্কৃতীদের হাতে গুলিবিদ্ধ দুই শ্রমিককে মালদায় ফিরিয়ে আনা হল (Malda workers injured in Kashmir returned home) । আজ সকালে গৌড় এক্সপ্রেসে করে দুই শ্রমিক মালদায় ফিরে আসেন । তাঁদের আপাতত মালদা মেডিক্যালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে । তাঁদের স্বাগত জানাতে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বকসি, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ । ছিলেন আহত শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরাও ।

গত 22 এপ্রিল সন্ধেয় জম্মু ও কাশ্মীরের বাদগাম জেলার খান্দা এলাকায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে আহত হন মালদার দুই শ্রমিক আনিকুল ইসলাম (27) ও নাজেবুল আলম (19) । তাঁরা আপেল বাগানে কাজ করতেন (Two Malda Migrant Labourers shot at by Terrorist in J&K) । আনিকুলের বাড়ি চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রহমতপুর গ্রামে । নাজেবুল ওই ব্লকের জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হজরতপুর গ্রামের বাসিন্দা । দুষ্কৃতীদের দুটি করে গুলি দুই শ্রমিকের শরীরে লাগে । গোলাগুলি বন্ধ হলে স্থানীয় লোকজন দু’জনকে বাদগাম জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন । সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছিল । তবে দুই শ্রমিকের পরিবারের লোকজনই এলাকার বিধায়ক আবদুর রহিম বকসির কাছে তাঁদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার দাবি জানান । তাঁদের দাবির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান রহিম বকসি । শেষ পর্যন্ত গতকাল বিমানে আহত দুই শ্রমিককে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয় । আজ গৌড় এক্সপ্রেসে তাঁদের মালদা ফিরিয়ে আনা হয়েছে ।

কাশ্মীরে আহত দুই শ্রমিককে মালদায় ফেরানো হল

স্টেশনে উপস্থিত রহিম বকসি বলেন, "দুই গুলিবিদ্ধ শ্রমিকই আমার বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার । গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পেয়েই আমি তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিলাম । তাঁদের পরিবারের লোকজন আহতদের রাজ্যে ফিরিয়ে এনে চিকিৎসার দাবি জানান । আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের বার্তা পৌঁছে দিই । মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ ৷ তিনি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে দুই আহত শ্রমিককে এখানে ফিরিয়ে এনেছেন । সরকারি উদ্যোগে তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । দুই শ্রমিককে আপাতত মালদা মেডিক্যালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । সেখানে শারীরিক পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা অনুমতি দিলে তাঁদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ।"