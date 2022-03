মালদা, 9 মার্চ : পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে টোটো উল্টে গুরুতর আহত হাই মাদ্রাসার দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী (Two Madhyamik Students Injured in A Road Accident in Chanchal) ৷ তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ হাসপাতালেই ওই দুই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে (Injured Madhyamik Students Give Exam from Hospital) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচলের থাহাঘাঁটি এলাকায় ৷

আহত দুই পরীক্ষার্থীর নাম তানজিনা খাতুন ও রেণু খাতুন ৷ দু’জনেই চাঁচলের রামপুরের বাসিন্দা ৷ তারা কনুয়া হাই মাদ্রাসার 2022 শিক্ষাবর্ষের মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ তারা দু’জনে টোটো করে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাচ্ছিল ৷ হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটি উল্টে যায় ৷ গুরুতর আহত হয় দুই পরীক্ষার্থী ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে ৷ খবর দেওয়া হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য ও পুলিশ ৷ দুই পরীক্ষার্থীর জন্য হাসপাতালেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় ৷

পথ দুর্ঘটনায় জখম হল 2 মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, হাসপাতালে বসেই দিল পরীক্ষা

কনুয়া হাই মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির সদস্য ফিরোজ চৌধুরী জানান, ‘‘আমাদের হাই মাদ্রাসার দুই ছাত্রী টোটো করে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছিল ৷ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটো উল্টে যাওয়ায় দুই পরীক্ষার্থী গুরুতর আহত হয় ৷ আমরা বিষয়টি জানতে পেরে হাসপাতালে এসেছি ৷ এখানে দুই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তবে, এক ছাত্রীর হাসপাতালে পরীক্ষা দিতেও সমস্যা হচ্ছে ৷’’