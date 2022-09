মালদা, 26 সেপ্টেম্বর: দেবীপক্ষের শুরুতেই বিপর্যয় নেমে এসেছে মালদার তিনটি পরিবারে ৷ ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন পরিযায়ী শ্রমিকের (three migrants from Malda died in road accident) ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন আরও চারজন ৷ রবিবার এই খবর এসে পৌঁছেছে জেলা প্রশাসনের কাছে ৷ সোমবার স্থানীয় বিডিওরা মৃতদের পরিবারবর্গের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন ৷ এই ঘটনা আরও একবার এলাকায় কাজ না-থাকা ও কম মজুরির বিষয়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বলে মনে করা হচ্ছে ৷

তবে দুর্ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে, তা নিয়ে প্রশাসন ও মৃতদের পরিবারের বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে ৷ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার রাতে ওই শ্রমিকরা মহারাষ্ট্রের নান্দেদ নামে এক জায়গায় দুর্ঘটনার শিকার হন ৷ মৃত্যু হয় 3 জনের ৷ মৃতরা হলেন ইংরেজবাজার থানার আটগামা গ্রামের শেখ রফিকুল (32), নাবিরুল মোমিন (35) এবং মানিকচক থানার কামালতিপুর গ্রামের ভিকন মোমিন (18) (Malda Workers Dead) ৷ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও 2 জন ৷ তাঁরা হলেন কামালতিপুর গ্রামের সিটু মোমিন (20) এবং আটগামা গ্রামের শেখ সাজন (23) ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

আরও পড়ুন: ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনা, প্রাণ গেল মালদার কিশোরের

এতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র থেকে মালদার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে মৃতদের দেহগুলি (migrant workers from Malda died in another state) ৷ সোমবার রাতে বা মঙ্গলবার ভোরে দেহগুলি আসার কথা ৷ মৃতদের অন্তিম সংস্কারে পরিবারকে সবরকম সাহায্যের জন্য প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ আটগামা গ্রামের মৃত নাবিরুলের বাবা মহম্মদ খাবিরুদ্দিন বিহারের মুজফ্‌ফরপুরে ফেরিওয়ালার কাজ করেন ৷ ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে রবিবার রাতেই তিনি ঘরে ফিরে এসেছেন ৷

তিনি বলেন, “মাসখানেক আগে ওরা চেন্নাইয়ের কাছে কাজ করতে গিয়েছিল ৷ রেলের টাওয়ার তৈরির কাজ করছিল ৷ আমার মেজ ছেলেও সেখানে ছিল ৷ গত পরশু রাতে কাজ থেকে কোয়ার্টারের ফেরার পথে ওদের ট্র্যাক্টরের সঙ্গে একটি ডাম্পারের সংঘর্ষ হয় ৷ তাতে আমার বড় ছেলে নাবিরুলের মৃত্যু হয়েছে ৷ মেজ ছেলে আলামিন মোমিন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ৷ দুই ছেলেরই বিয়ে হয়েছে ৷ ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে ৷ এখন কী করে চলবে জানি না৷ গরিব মানুষ ৷ এলাকায় কাজ পাওয়া যায় না৷ কাজ জুটলেও মজুরি মেলে না ৷ তাই বাইরে কাজে যেতে হয় ৷”

ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত মালদার 3 শ্রমিক

নাবিরুলের স্ত্রী রোজিনা খাতুন কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই ৷ তার মধ্যেও তিনি বলেন, “শুনেছি, দুর্ঘটনায় ওদের গাড়ি উলটে গিয়েছিল ৷ সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু মারা যায়৷ আমার এক সন্তান রয়েছে ৷ সরকারের কাছে আমার আর্জি, আমার একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক ৷ আমাদের বাড়ির ছেলেদের বাইরে যেতেই হবে ৷ এখানে কাজ নেই ৷ পেট চলবে কী করে ?” আহত আলামিনের স্ত্রী সোনালি খাতুন অবশ্য স্বামীকে আর বাইরে কাজে যেতে দিতে রাজি নন ৷ তিনি বলেন, “স্বামীর অবস্থা ভালো নয় বলে শুনেছি ৷ ওকে দেখতে যেতে পারছি না ৷ হায়দরাবাদের কাছে ওরা কাজ করতে গিয়েছিল ৷ আমি চাই, ও সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে আসুক ৷ ওকে আর বাইরে যেতে দেব না ৷” তবে প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে মহারাষ্ট্রে দুর্ঘটনা ঘটেছে, অন্যদিকে মৃত ও আহতদের পরিবারের দাবি তাঁরা দক্ষিণ ভারতে কাজে গিয়েছিলেন ৷ এই বিষয়টি নিয়ে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি ৷