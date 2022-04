মালদা, 18 এপ্রিল : নবম শ্রেণির ছাত্রকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে (A class nine student is allegedly attacked by friends in Malda)। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হবিবপুর থানার বেগুনবাড়ি এলাকায় । আক্রান্ত ছাত্র বর্তমানে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা । আজ, সোমবার সকালে বাড়ি থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে থাকা একটি আমবাগান থেকে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন বাড়ির লোকজন ।

এই ঘটনায় ওই ছাত্রের তিন বন্ধুর বিরুদ্ধে পুলিশে মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছেন অভিভাবকরা । যদিও আক্রান্তের চিকিৎসায় ব্যস্ত থাকায় এখনও পর্যন্ত তাঁরা পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারেননি । মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ (Police Investigating the Case) ।

আক্রান্ত ছাত্রের নাম দেবরাজ রাজবংশী (15) । বেগুনবাড়ি গ্রামেই তাঁর বাড়ি । স্থানীয় স্কুলের ছাত্র দেবরাজ । গতকাল তাঁদের বাড়ির কাছে সজনাদিঘি গ্রামে বসেছিল বড় মেলা । মূলত, আদিবাসীদের মেলা হলেও সেখানে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত গ্রাম থেকে লোকজন মেলায় ভিড় করে । গতকাল বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় যায় দেবরাজ । সন্ধে নাগাদ সে মেলা থেকে বাড়িও ফিরে আসে । কিন্তু তারপর ফের বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় যাচ্ছে বলে বেরিয়ে যায় সে । তারপর রাতে আর সে বাড়িতে ফেরেনি । বাড়িতে বলেছিল, এক বন্ধুর বাড়িতে রাতে থেকে যাবে । আজ সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধারের পরেই এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তাঁর তিন বন্ধুর (Three friends accused in this case) ।

দেবরাজের বাবা গৌতম রাজবংশী বলেন, "কাল আমার ছেলেকে ওর বন্ধুরা মেলা দেখার জন্য বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় । সন্ধেয় আমার ভাই ফোন করে ওকে বাড়িতে ডাকে । ছেলে বাড়ি ফিরেও আসে । কিন্তু খানিক বাদে ফের মেলায় যাচ্ছে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় । রাতে আর বাড়ি ফেরেনি । আজ সকালে দেখি, বাড়ি থেকে সামান্য দূরে আমবাগানে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে । বন্ধুদের সঙ্গে ওর কোনও গন্ডগোল ছিল কি না তা আমরা জানি না । আমি গোটা ঘটনা থানায় জানিয়েছি । পুলিশ আগে ছেলের চিকিৎসা করাতে বলেছে । এই ঘটনায় আমি ছেলের তিন বন্ধুর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাব ।"

আজ কথা বলার অবস্থায় ছিলেন না দেবরাজের মা মেনকা রাজবংশী । তিনি শুধু বলেন, "কাকার ফোন পেয়ে ছেলে মেলা থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল । কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিন বন্ধু মোটরবাইক নিয়ে এসে ছেলেকে ফের মেলায় নিয়ে যায় । আজ সকালে পাড়ার একটা বাচ্চা ছেলে বাড়িতে গিয়ে বলে, দেবরাজ আর নেই । তখন আমরা আমবাগানে গিয়ে ছেলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মেডিক্যালে নিয়ে আসি ।"

