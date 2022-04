মালদা, 25 এপ্রিল: গত শনিবার দুপুরে দুই বন্ধুর সঙ্গে মানিকচক ঘাটে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন স্থানীয় কামালপুর গ্রামের 32 বছর বয়সি সুমিত কর্মকার । তিনি মানিকচক এনবি হাই মাদ্রাসার কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন (Body Recovered From Ganga)।

প্রচণ্ড গরমের থেকে রেহাই পেতে সে দিন তাঁরা গঙ্গায় স্নান করার সিদ্ধান্ত নেন । যদিও সুমিত সাঁতার জানতেন না বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের লোকজন । স্নান করার সময় হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান তিনি । সেই সময় তাঁর দুই বন্ধু নদীতে সাঁতার কাটছিলেন বলে জানা গিয়েছে । দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও সুমিতের সন্ধান না পেয়ে দুই বন্ধু মানিকচক থানায় খবর দেন । সুমিতের সন্ধানে পুলিশ গঙ্গায় ডুবুরি নামায় । স্থানীয় মৎস্যজীবীরাও নদীতে জাল ফেলে সুমিতকে উদ্ধারের চেষ্টা চালান । কিন্তু তাঁর আর সন্ধান পাওয়া যায়নি । অবশেষে আজ সকালে মানিকচক ঘাট থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে রামনগর এলাকায় সুমিতের দেহ গঙ্গায় ভাসতে দেখেন এলাকার মানুষজন (After missing for three days Teacher's body recovered from Ganga) ।

ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন সুমিতের বাবা সুশীল কর্মকার ৷ রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন তিনি । যদিও কথা বলার মতো অবস্থায় তিনি ছিলেন না । সুমিতের পিসেমশাই নবকুমার কর্মকার বলেন, "ওর দাঁত ভাঙা আছে । নদীতে কেউ ডুবে গেলে তাঁর দাঁত ভাঙে না । ওকে পাথরে ফেলে মারা হয়েছে । ওর দুই বন্ধুই এই কাজ করেছে বলে আমাদের সন্দেহ । আমরা চাই, পুলিশ এর উপযুক্ত তদন্ত করুক ।"

একই বক্তব্য সুমিতের কাকা দেবাশিস কর্মকারেরও । তিনি বলেন, "তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর আজ সকালে রামনগর ঘাট থেকে সুমিতের দেহ উদ্ধার হয়েছে । ওর মৃতদেহ দেখে আমাদের সন্দেহ রয়েছে । আমরা পুলিশের কাছে এ নিয়ে যথাযথ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি ।"

মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, আপাতত দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্য়ালে পাঠানো হয়েছে । তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ।

