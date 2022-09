কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: মধ্য কলকাতার নামজাদা পুজোগুলি মধ্যে লেবুতলার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গাপুজো অন্যতম(Santosh Mitra Square Durga Puja 2022)। বহু বছর ধরেই এই ক্লাবের সার্বজনীন পুজোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রদীপ ঘোষ ৷ বর্তমানে সেই দায়িত্বে তাঁর ছেলে বিজেপি নেতা তথা 50 নম্বর ওয়ার্ডের লাইটিংয়ের সজল ঘোষ ।



এ বছর সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো 87তম বর্ষে পদার্পণ করল(3D Lighting of Santosh Mitra Square Durga Puja)। স্বাধীনতার 75তম বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব । আর এই উপলক্ষের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এই বছরের সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর থিম লালকেল্লা । বিশেষ চমক মণ্ডপে থ্রি ডি আলোকসজ্জা(Santosh Mitra Square Puja Will Show the Story of Independence in 3D Lighting)৷ এই আলোর মাধ্যমেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে ইন্ডিয়া গেট, সংসদ ভবন, ওয়াঘা সীমান্ত-সহ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক এবং পরবর্তী খন্ডচিত্র ।

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো প্রস্তুতি

প্যান্ডেলের সামনে সাদা রঙের তৈরি দেওয়াল প্রোজেক্টরের কাজ করবে ৷ থ্রি ডি আলোর সাহায্যে এই দেওয়ালের উপর ফুটিয়ে তোলা হবে ভারতের নানান ঐতিহ্যশালী স্থাপত্য । লালকেল্লায় যে সংস্থা আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে আলোকসজ্জায় করেছিল সেই সংস্থাই সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছে(Santosh Mitra Square Puja Pandel 2022)।

এবার এই পুজোর উদ্বোধন করতে পারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । তেমনই কথা হয়েছে বলে জানান এখানকার ক্লাব সম্পাদক সজল ঘোষ ৷ সব কিছু ঠিকঠাক এগোলে দুর্গাপুজোর সময় শহরে আসতে পারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । তবে এই বিষয় সজল ঘোষ বলেন, "পুজো কমিটির তরফে অমিতজিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । তিনি আসতে পারবেন কী না তা এখনও চূড়ান্ত নয়।"

