মালদা, 23 এপ্রিল : সময়ের সঙ্গে এগিয়ে পিওএস মেশিনের ব্যবহার শুরু হল মালদায় । সম্ভবত উত্তরবঙ্গের প্রথম জেলা হিসেবে পিওএস মেশিনের ব্যবহার করতে চলেছে মালদা জেলা ট্র্যাফিক পুলিশ । এই মেশিনের ব্যবহারে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুলিশকর্মীদের অনেকটা সুবিধা হবে (POS system starts for traffic police and general public in Malda) ।

উল্লেখ্য, এতদিন মালদা জেলার ট্র্যাফিক পুলিশকর্মীরা আইন ভঙ্গকারীদের কম্পাউন্ড স্লিপ কেটে দিত । সেই স্লিপ নিয়ে ব্যাংকে গিয়ে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে ফাইন জমা করতে হত । হাতে লিখে কম্পাউন্ড স্লিপ কাটতে যেমন অতিরিক্ত সময় লাগত, সেরকমই ফাইন জমা দিতেও সমস্যায় পড়তে হত চালকদের । তবে এখন থেকে পিওএস (Point of Sell) মেশিন চালু হওয়ায় অনেকটাই সুবিধে হবে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুলিশকর্মীদের । মেশিনে গাড়ির দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নথিপত্র মেশিনে দেখা যাবে । সেই মেশিনের মাধ্যমেই ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের পাশাপাশি ইউপিআই-এর মাধ্যমে ঘটনাস্থলেই ফাইন জমা দিতে পারবেন চালকরা ।

ট্র্যাফিক আইন ভাঙ্গলে এবার মালদায় ডিজিটালেই তার সুরাহা

ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্র্যাফিক) বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘হেডকোয়ার্টার থেকে মালদা জেলার জন্য আপাতত 50 টি পিওএস মেশিন এসেছে । মেশিনগুলি বিভিন্ন থানা ও ট্রাফিক পোস্টগুলিতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে । ট্রাফিক পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরদেরকে আজ হাতে-কলমে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । এখন থেকে ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে এই সিস্টেমের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে । আগে আমাদের কম্পাউন্ড স্লিপ কাটতে হত । এখন এই সিস্টেমের মাধ্যমে ঘটনাস্থলেই আইন অমান্যকারীদের ফাইন করা হবে । তবে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুলিশকর্মীদেরও অনেক সুবিধে হবে ।’’

