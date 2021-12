মালদা, 28 ডিসেম্বর : আন্দোলন চলাকালীন জেলায় এসে আন্দোলনকারীদের পিঠে হাত রেখে রাজ্যের ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল সার্ভিসেস আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের দ্রুত কাজে পুনর্বহাল করা হবে । কলকাতা ফিরে তিনি সেই আশ্বাস পূরণের ব্যবস্থাও নেন । কিন্তু বছর গড়িয়ে গেলেও নিজেদের কাজ ফিরে পাননি মালদা মেডিক্যালের 135 জন অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী । তাই পুনর্বহালের দাবিতে বুধবার থেকে ফের একবার মেডিক্যালের কর্তাদের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করতে চলেছেন তাঁরা (Part time health Workers of Malda Medical are starting a protest for their Job security) ।

গত জুলাই মাসেই মালদা মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ 156 জন অস্থায়ী কর্মীকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয় । কর্তৃপক্ষের মতে, অবৈধভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল এই কর্মীদের । ফলে মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ নোটিশ জারি করে জানিয়ে দেয়, 31 জুলাইয়ের পর থেকে এই কর্মীদের আর প্রয়োজন নেই । তবে অস্থায়ী কর্মীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁদের স্থায়ীকরণের জন্য কয়েক দফায় রাজ্য স্বাস্থ্য ভবনে ই-ফাইল পাঠায় কর্তৃপক্ষ । কিন্তু স্বাস্থ্য ভবন থেকে সঠিক কোনও নির্দেশিকা না আসায় অগাস্ট থেকে এই কর্মীদের কাজ চলে যায় ।

এরপরেই কাজে পুনর্বহাল করার দাবিতে মেডিক্যালের প্রশাসনিক ভবনের সামনে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা । শেষ পর্যন্ত অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে মেডিক্যাল পরিদর্শনে এসে ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল সার্ভিসেস দেবাশিস চক্রবর্তী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া কর্মীদের আশ্বাস দেন, তাঁদের দ্রুত কাজে পুনর্বহাল করা হবে । সেই আশ্বাসে কর্মীরা নিজেদের আন্দোলন প্রত্যাহার করেন । এরপর গত ৮ নভেম্বর স্বাস্থ্য ভবন থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়, মালদা মেডিক্যালের 135 জন অস্থায়ী কর্মীকে কাজে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত ৷ কর্মীদের অভিযোগ, স্বাস্থ্য ভবনের সেই নির্দেশিকায় তাঁদের কীভাবে কাজে নিয়োগ করা হবে তার কোনও সঠিক ব্যাখ্যা নেই । ফলত দীর্ঘ জটিলতার জেরে এখনও তাঁদের নিয়োগ করা হয়নি, মানসিক অবসাদে ইতিমধ্যেই দুই কর্মীর মৃত্যু হয়েছে ।

মালদা মেডিক্যাল অস্থায়ী কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক পিন্টু শেখ বলেন, “নভেম্বরে স্বাস্থ্য ভবনের নিয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশিকা আসার পর আমরা মেডিক্যালের সহকারী অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করি । জানতে পারি, সেই নির্দেশিকায় অনেক ধোঁয়াশা রয়েছে । মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষও ওই নির্দেশিকা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছিল না। এরপর মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ আমাদের ঠিকাদারের অধীনে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। তার জন্য টেন্ডারও করা হয় । ১৩ ডিসেম্বর টেন্ডার ওপেন হয়েছে । কিন্তু আমাদের কবে পুনর্নিয়োগ করা হবে, তা এখনও মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ বলতে পারছে না । ” মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, “সরকারি সমস্ত নিয়ম মেনে ওই কর্মীদের দ্রুত পুনর্নিয়োগের জন্য আমরা চেষ্টা করছি । এব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও কিছু নির্দেশিকা পাঠিয়েছে । সব দিক দেখেই আমরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি ।”