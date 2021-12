মালদা, 15 ডিসেম্বর : ওমিক্রন হানা বাংলায় (Omicron case detect in West Bengal) ৷ আবুধাবি থেকে হায়দরাবাদ হয়ে কলকাতায় পা রাখা সাত বছরের বালকের দেহে মিলল করোনার নয়া প্রজাতি (seven years old boy from Murshidabad contracted to Omicron) ৷ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় বাড়ি হলেও ওমিক্রন আক্রান্ত ছেলেকে নিয়ে মা চলে গিয়েছিলেন মালদার কালিয়াচকে মামার বাড়ি ৷ খবর পেতেই তৎপরতা শুরু মালদা স্বাস্থ্য দফতরের ৷ কালিয়াচক 1 নং ব্লক থেকে আক্রান্ত বালক এবং তার মা'কে মালদা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হচ্ছে (Omicron contracted boy and his mother are taken to Malda medical college and hospital from Kaliachak) ৷

এব্যাপারে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পাঁপড়ি নায়েক বলেন, "খবরটা পাওয়ামাত্র আমরা তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের টিম ইতিমধ্যে ওই বাচ্চাটি যেখানে রয়েছে, সেই বাড়িতে চলে গিয়েছে। আমরা যতদূর শুনেছি বাচ্চাটিকে নিয়ে তার পরিবার আবু ধাবি থেকে হায়দরাবাদ আসে। সেখান থেকে কলকাতা হয়ে মালদা এসেছে। এখন তারা আপাতত কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকে রয়েছে। হায়দরাবাদে আরটি-পিসিআর টেস্টে বাচ্চাটির পজিটিভ রিপোর্ট আসে। হায়দরাবাদেই লালারসের নমুনার জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ে বাচ্চাটির শরীরে ওমিক্রন ধরা পড়ে। কিন্তু ততদিনে বাচ্চাটিকে নিয়ে তার পরিবার মালদায় চলে এসেছে।"

তিনি আরও জানান, রাজ্য স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। বাচ্চাটিকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কোভিড ইউনিটে আইসোলেশনে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাচ্চাটির পরিবারের প্রত্যেকের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে বুধবারই তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে বলেও জানান তিনি। রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত বাচ্চাটির সংস্পর্শে আসা প্রত্যেককে গৃহবন্দি থাকার জন্যও আবেদন জানানো হয়েছে। বাচ্চা ও তার মাকে মালদা মেডিক্যালে নিয়ে আসতে অ্যাম্বুলেন্সে পৌঁছে যান কালিয়াচক 1 নং ব্লকের স্বাস্থ্য় আধিকারিকেরা। ঘটনার কথা চাউর হতেই গোটা জেলাজুড়ে ছড়িয়েছে ওমিক্রন আতঙ্ক।